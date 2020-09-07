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Spor Jose Sosa sağlık kontrolünden geçirildi
Spor

Jose Sosa sağlık kontrolünden geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-07 14:20:49 -
Jose Sosa sağlık kontrolünden geçirildi

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa, sağlık kontrolünden geçirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli futbolcunun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde detaylı kan tetkiklerinin yapıldığı belirtildi.

Ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edilen Sosa'nın sağlık kontrollerinin, akciğer ile kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandığı aktarıldı.


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