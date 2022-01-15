Jose Sosa: Daha çok çalışmalıyız

Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe, FT Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmayı yayıncı kuruluş beIN Sports'a değerlendiren Arjantinli futbolcu Jpose Sosa şunları söyledi:

"Yeni hocayla yeni bir süreçteyiz"

"Bizim için üzücü. 3 puanı almak istiyorduk. Oyunun genelini düşününce beraberlik adil bir sonuç oldu. Pozitif düşünmeliyiz. Yeni bir hocayla yeni bir süreçteyiz. Daha çok çalışmalı, daha çok efor sarf etmeliyiz. İleriye bakmalıyız."

"Çok çalışacağız"

"Sezon başından itibaren büyük beklentilerle başlandı. Büyük futbolcular var bu takımda. Bu durumdan çıkmalıyız. Fenerbahçe'nin hak ettiği yerde olması gerekiyor. Bu durumu değiştirmek için çok çalışacağız. Biraz daha sabıra ihtiyacımız var."