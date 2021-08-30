  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Mustafa Denizli'den Fenerbahçe itirafı
Afgan bankaları çöküşün eşiğinde
Pekmez kaynatılan kazana düştü
Ortalığı birbirine kattılar! Polis yakaladı
Spor Jose Mourinho'dan Trabzonspor'a anlamlı mesaj
Spor

Jose Mourinho'dan Trabzonspor'a anlamlı mesaj

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, deplasmanda Giresunspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'la ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-08-30 08:18:00 - 2021-08-30 08:39:14
Jose Mourinho'dan Trabzonspor'a anlamlı mesaj

UEFA Konferans Ligi'nde Trabzonspor'u eleyen Roma'nın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, bordo-mavili takıma mesaj gönderdi.

Trabzonspor'un Giresunspor'u tek golle yendiği maçın ardından, bordo-mavililerin instagram hesabından sevinç anlarının fotoğrafı paylaşıldı. Jose Mourinho, Trabzonspor'un bu paylaşımının altına alkış emojileriyle mesaj gönderdi ve bordo-mavili takımı kutladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay