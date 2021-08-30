Jose Mourinho'dan Trabzonspor'a anlamlı mesaj
Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, deplasmanda Giresunspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'la ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
UEFA Konferans Ligi'nde Trabzonspor'u eleyen Roma'nın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, bordo-mavili takıma mesaj gönderdi.
Trabzonspor'un Giresunspor'u tek golle yendiği maçın ardından, bordo-mavililerin instagram hesabından sevinç anlarının fotoğrafı paylaşıldı. Jose Mourinho, Trabzonspor'un bu paylaşımının altına alkış emojileriyle mesaj gönderdi ve bordo-mavili takımı kutladı.