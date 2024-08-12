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Spor Jose Mourinho'dan Okan Buruk açıklaması! Hakemlere sitem etti
Spor

Jose Mourinho'dan Okan Buruk açıklaması! Hakemlere sitem etti

Yeniakit Publisher
2024-08-12 19:13:00 -
Jose Mourinho'dan Okan Buruk açıklaması! Hakemlere sitem etti

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Lille maçı öncesinde yaptığı açıklamada, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'u örnek göstererek hakemleri eleştirdi.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın Lille ile karşılaşacak.

Fransa'da oynanan ilk maçtan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, taraftarının önünde turu geçmeyi hedefliyor.

Mücadele öncesi Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

İşte Mourinho'nun açıklamaları;

"Ben şanslıydım, her zaman ülke puanı yüksek ülkelerde çalıştım. Böyle ülkelerde direkt Şampiyonlar Ligi'ne katılıyorsunuz. Bu durum aslında tüm Türk takımlarının Avrupa maçlarında aldığı sonuçların karşılığı oldu. Bütün Türk takımları iyi mücadele etsin ki, ülke puanında yukarı sıralara çıksın."
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OKAN BURUK SAHAYA GİREBİLİYOR BEN KART GÖRMEDEN GİREMİYORUM

"Emin olduğum bir şey var ki Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, kart görmeden sahaya 4 metre girebiliyor. Ancak ben 1 metre bile kart görmeden giremiyorum. Galatasaraylı bir futbolcu başka bir oyuncunun suratına yumruk atıp kart görmeyebiliyor. İlk haftada bunu öğrendim. Şunu gördüm ki üst seviyeye karşı oynayan takımlar iyi mücadele ediyor. Çetin maçlar oluyor. Bu anlamda bu lig zorlu bir lig. "

"90 dakika içinde maçı kazanabiliriz de maç uzatmaya da gidebilir. Biz penaltılara çalıştık. Bu yüzden kameraların antrenmandan çıkmasını istedim."

"Her şey hakkında bir sürü söylenti var. Takımın gelişmesi gerekiyorsa, en iyi oyuncularını kaybetmemesi gerekiyor. Ferdi'nin kalmasını istiyorum. Tabii ki bu olay benden büyüktür. Ferdi olağanüstü bir profesyonel, hep en iyisini veriyor. Sadece umarım kalır diyebilirim."

"Eğer 6 gol yersek ama 7 tane de attıysak problem yok. 0-0 biterse yarın eleniyoruz. Mutlaka gol atmamız gerekiyor. Rahat olmamız ve maçın keyfini çıkararak sonuca gitmemiz lazım."

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