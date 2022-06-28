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Spor Jorge Jesus'un paylaşımı taraftarı mest etti
Spor

Jorge Jesus'un paylaşımı taraftarı mest etti

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla da taraftarın sevgisini kazandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-28 02:29:00 -
Jorge Jesus'un paylaşımı taraftarı mest etti

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yeni sezona hazırlanıyor. Portekizli hoca son yaptığı paylaşımla taraftarın gönlünü fethetti.

Kalbinin üstüne etiketledi

Jorge Jesus sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kalbinin üzerine Fenerbahçe'yi etiketledi. Bu detayı fark eden sarı-lacivertli taraftarlar paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu. Dünyaca ünlü teknik direktörün fotoğrafına yorum yapan taraftarlar, yeni sezonda şampiyonluğa olan inançlarını bir kez daha yineledi.

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