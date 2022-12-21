Jorge Jesus'tan Trabzonspor yorumu

Basın toplantısında konuşan Portekizli teknik adam, kendileri için güzel bir maç olduğunu belirterek, "3 gollü bir galibiyet kazandık. Bazı goller çok kaliteliydi. İlk attığımız gol harikaydı. Ancak kaliteli takımlar böyle gol atabilir. Daha fazla da gol bulabilirdik. Bugün önemli olan tur atlamaktı ve iyi de futbol oynadık” dedi.

Trabzonspor ile hafta sonu oynayacakları maçla ilgili ise Jesus, “Trabzonspor maçını düşünecek vaktimiz var. Bizim için önemli olan şey bugün aldığımız galibiyetti. Lige verilen 5 haftalık arada takım çok iyi bir şekilde çalıştı. Fiziksel ve teknik anlamda oyuncularım çok iyi durumda. Bu akşam Trabzonspor maçını düşünmüyorum. Sadece bu maçı düşünüyorum. Cumartesi günkü rakibimiz ligin son şampiyonu, çok iyi bir takım ve harika oyuncuları var. Onlara saygı duyuyoruz” diye konuştu.

İstanbulspor cephesi

İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ise, kendileri açısından zor bir maç olduğunu vurgulayarak, "Fenerbahçe adına skor 3-1’den çok daha fazla olabilirdi. Ön alan baskımız, kazandığımız toplar var ama bugün maçın hikayesi top bizdeyken olan durumlardı. Rakibe çok kolay top verdik ve baskılardan çıkamadık. Bizim açımızdan çok üretken bir maç olmadı. Takımın genelinde başlangıçtan itibaren bireysel hataların oluşmasının şeklini değiştiriyoruz. Daha sert olmamız lazım, oyuncularıma da söyledim. Hücumda yapabileceklerimiz şekil olarak belli, çalışıyoruz ama sadece hücum olarak oynanmıyor. Savunmada ciddi zaaflarımız var. Daha sert, daha doğru savunma yapmamız lazım. Fenerbahçe 50 milyon dolarlık, euroluk takım. Bu takım bu kadar hızlı geriye koşuyorsa bizim takım da koşmalı. Kaybedilmiş bir maç. Rakibimiz olmayan, kaliteli bir takımla oynadık. Kendi eksiklerimizi biliyoruz. Lige zor bir maçla başlayacağız. Bu tip maçlardan moral olarak ne alabilirdik? Bugün attığımız gol haricinde çok fazla bir şey alamadık” şeklinde konuştu.