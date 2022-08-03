Jorge Jesus'tan isyan ettiren sözler! Türk taraftarlar ayağa kalktı
Türk futbolu ülke puanı konusunda kritik bir süreçten geçerken Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'tan dikkat çeken açıklamalar geldi. Jesus, Türk takımlarının Avrupa konusunda aşama kaydedemediğini belirterek ilk hedeflerinin Türkiye Süper Ligi olduğunu söyledi. Açıklama sonrası Türk futbolseverler ve Fenerbahçe taraftarı Jesus'a tepki gösterdi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve Ferdi Kadıoğlu, Slovacko ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Jorge Jesus'un kurduğu bir cümle sosyal medyada tepki çekti.
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunun ilk maçında evinde Çekya ekibi Slovacko ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de karşılaşma öncesi teknik direktör Jorge Jesus ve genç oyuncu Ferdi Kadıoğlu basın toplantısı düzenledi.
Jesus, "Herkes iyi günler. Slovacko maçı farklı bir sınav olacak. Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak istiyoruz. Bu turnuvada iyi takımlar var. Türk takımları bu arenada ileriye gidemedi. İlk hedefimiz Türkiye Ligi. Avrupa değil!" dedi.
Fenerbahçe taraftarları ise Jesus'a tepki göstererek Avrupa'da başarı sağlanması için her şeyin yapılmasını istiyor.