Jorge Jesus'tan isyan ettiren sözler! Türk taraftarlar ayağa kalktı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve Ferdi Kadıoğlu, Slovacko ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Jorge Jesus'un kurduğu bir cümle sosyal medyada tepki çekti.

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunun ilk maçında evinde Çekya ekibi Slovacko ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de karşılaşma öncesi teknik direktör Jorge Jesus ve genç oyuncu Ferdi Kadıoğlu basın toplantısı düzenledi.

Jesus, "Herkes iyi günler. Slovacko maçı farklı bir sınav olacak. Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak istiyoruz. Bu turnuvada iyi takımlar var. Türk takımları bu arenada ileriye gidemedi. İlk hedefimiz Türkiye Ligi. Avrupa değil!" dedi.

Fenerbahçe taraftarları ise Jesus'a tepki göstererek Avrupa'da başarı sağlanması için her şeyin yapılmasını istiyor.