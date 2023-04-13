Jorge Jesus'tan Flamengo'ya cevap... Ses kaydı ortaya çıktı!

Brezilya basını Jorge Jesus'a ait olduğu ileri sürülen bir ses kaydı yayınladı. Jorge Jesus'un ses kaydında teknik direktörü arayışındaki Flamengo ikinci başkanı Marcos Braz ile görüştüğü iddia edildi.

Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini sürdüren Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un takımın başında kalıp kalmayacağı konusu gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Brezilya ekibi Flamengo'nun teknik direktörü Vitor Pereira ile yollarını ayırmasının ardından Jorge Jesus iddiaları iyice yüksek sesle dillendirlmeye başlanırken, Portekizli teknik direktöre ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı ortaya çıktı.

Ses kaydında kendisiyle ilgili neden çok para istediğini söylediklerini anlayamadığını ifade eden Jorge Jesus, Flamengo'nun kendisiyle görüşmek istediğini de ifade etti. Ses kaydının tamamı şu şekilde:

"Brezilya'da neden çok para istediğimi ve benimle anlaşmaya varamadıklarını söylüyorlar bilmiyorum. Bunun amacı nedir bilmiyorum ama gerçek şu ki Marcos Braz benimle Flamengo hakkında konuştu. Marcos Braz, şimdi ayrılmamı istedi, ben de yapamayacağımı ilettim. Kendime biraz zaman tanımam gerektiğini söyledim. Başkanla konuşmam için bile zamana ihtiyacım olduğunu söyledim. Türkiye'de ligin bitmesine 1.5 ay var. Beni 1 haftadan fazla bekleyemeyeceğini söyledi. İnsanların, Flamengo'ya gitmezsem bunun maddi nedenlerle olduğunu düşünmelerini istemiyorum. Çünkü daha Marcos Braz ile para konuşmadım. Şimdiden dünyaları istediğimi söylüyorlar."

Tgrthabere göre; Bu durum sonrası Jorge Jesus'tan umudunu kesen Flamengo yönetiminin Sevilla ile yakın zamanda yollarını ayıran Jorge Sampaoli'yi gündemine aldığı iddia edildi.

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