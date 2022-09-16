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Spor Jorge Jesus'tan Arda Güler kararı!
Spor

Jorge Jesus'tan Arda Güler kararı!

Hem Fenerbahçe hem de Türk futbolunun yükselen değerlerinden Arda Güler'in önümüzdeki sezon takımda kalıp kalmayacağı soru işareti olurken Jorge Jesus'un genç oyuncuyu kadroda oynatmaması akıllarda soru işareti oluşturmuştu. Jorge Jesus, Arda Güler ile ilgili kararını verdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-16 17:01:00 - 2022-09-16 17:04:56
Jorge Jesus'tan Arda Güler kararı!

Hem Fenerbahçe hem de Türk futbolunun yükselen değerlerinden Arda Güler'in önümüzdeki sezon takımda kalıp kalmayacağı soru işareti olurken Jorge Jesus'un genç oyuncuyu kadroda oynatmaması akıllarda soru işareti oluşturmuştu. Jorge Jesus, Arda Güler ile ilgili kararını verdi.

Fenerbahçe'de Arda Güler gelişmesi yaşanıyor. Önümüzdeki sezon takımda kalıp kalmayacağı henüz belli olmayan genç oyuncuyla birçok kulüp yakından ilgileniyor. Jorge Jesus, genç oyuncu hakkında son kararını verdi.

MAÇLARDA DAHA SIK GÖREV VERECEK
Kadronun yavaş yavaş oturmasıyla birlikte, Jorge Jesus'un istediği oyunu oynamaya başlayan sarı-lacivertlilerde iskelet oluştu. Bu oyuncu grubunun hemen hemen her maçta oynaması beklenirken, yedek isimler de karşılaşmaların skoruna göre maça dahil edilecek. Özellikle Arda Güler'i oyuna almayı planlayan Jorge Jesus, genç oyuncuya önümüzdeki haftalarda daha sık şans verecek.

 


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