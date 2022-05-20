  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ne onda utanma var ne de konuşturanda! Yasakçı Eminağaoğlu motoru yaktı

The Economist'in son kapağı ortalığı karıştırdı! Bakın bu sefer başımıza ne gelecek diyorlar

De get işine bacım! Yasemin Özilhan bizimle eğleniy

90’lar daha iyiydi diyen hokkabazları görelim! İşte korkudan namazı gizlice kılan Cumhurbaşkanı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten son altın bombası: Altını olan hemen bunu yapsın

CHP 2016’dan beri uçuyor: Havalimanı için her yıl bir yalan

Rusya'nın tüm planları çöktü! Türkiye'ye acil olarak çağrı yaptılar: Bu karardan dönün

Şeyini şey ettiğimin şeyi ne oldu? Kendisine nanik yapılan Bülent abi şimdi bize nanik yapıyor

İpin ucu iyice koptu! CHP’den skandal LGBT hamlesi!

Rusya ve Türkiye anlaştı! İki ülke arasında sürpriz adım
Spor Jorge Jesus, yılan hikayesine döndü!
Spor

Jorge Jesus, yılan hikayesine döndü!

Fenerbahçe'de teknik direktör konusu belirsizliğini koruyor. Sarı lacivertliler, ünlü çalıştırıcı Jorge Jesus'u takımın başına getirmek isterken henüz anlaşma sağlanmış değil. Brezilya Ligi takımlarından Flamengo'nun da talip olduğu Portekizli çalıştırıcıyla ilgili flaş bir iddia geldi.

Yeniakit Publisher
2022-05-20 16:26:00 -
Jorge Jesus, yılan hikayesine döndü!

Fenerbahçe'de teknik direktör konusu belirsizliğini koruyor. Sarı lacivertliler, ünlü çalıştırıcı Jorge Jesus'u takımın başına getirmek isterken henüz anlaşma sağlanmış değil. Brezilya Ligi takımlarından Flamengo'nun da talip olduğu Portekizli çalıştırıcıyla ilgili flaş bir iddia geldi.

Fenerbahçe'nin yeni sezonda takımın başına getirmek istediği Jorge Jesus ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Portekizli çalıştırıcıyla birçok kez görüşen ve ikna turları yapan sarı lacivertliler, henüz deneyimli isimle anlaşma sağlayamadı.

Jesus'un Brezilya'dan da talipleri olduğu biliniyordu.

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'nin yanı sıra Flamengo'nun da ünlü teknik adam ile ilgilendiği belirtildi.

Konuyla ilgili Brezilya basınında çarpıcı bir iddia yer aldı. Haberde, Jorge Jesus'un transferiyle ilgili derin bir sessizlik içerisinde olduğu yazıldı.

Jesus'un, hangi takımın başına geçeceğine karar vermek için perde arkasında kalmayı tercih ettiği kaydedildi.

68 yaşındaki hocanın, Fenerbahçe ile görüşmelere devam etse de asıl isteğinin bu olmadığı öne sürüldü.

Portekizli antrenörün, Türk kulübü Fenerbahçe'de çalışmaya çok hevesli olmadığı iddia edildi.

Sarı lacivertlilerin Jesus ile yapılacak olan sözleşmede 2-3 senelik opsiyonları düşündüğü belirtildi. Ancak Jesus'un Fenerbahçe'den 1 yıllık kontrat talebinde bulunduğu haberde yer aldı.

Jesus'un, Flamengo'yu beklediği ve Haziran ayına kadar karar vermeyeceği de ifade edildi.

JORGE JESUS KİMDİR?

Jorge Jesus, 24 Temmuz 1954'te Portekiz'de dünyaya geldi. Pofesyonel futbol kariyerine 1973'te başlayan Jesus; Sporting CP, Belenenses, Farense, Benfica Castelo Branco gibi ekiplerin formasını giydi.

Jesus teknik direktörlük kariyerine 1989'da Amora takımıyla başladı. Jergus teknik direktörlük kariyerinde; Vitória Guimarães, Braga, Benfica, Sporting CP, Flamengo takımlarını çalıştırdı. Jorge Jesus, Benfica'dan Aralık 2021'de ayrıldı.

Jorge Jesus'un 3 Portekiz şampiyonluğu, 6 Portekiz Lig Kupası, Brezilya Şampiyonluğu ve Brezilya Süper Kupası başarısı bulunuyor.

İşte İsmail Kartal'ın yeni takımı!
İşte İsmail Kartal'ın yeni takımı!

Spor

İşte İsmail Kartal'ın yeni takımı!

Fatih Terim sahaya değil ama...
Fatih Terim sahaya değil ama...

Spor

Fatih Terim sahaya değil ama...

Dünya futbolunu sarsan iddia! Yazıklar olsun...
Dünya futbolunu sarsan iddia! Yazıklar olsun...

Spor

Dünya futbolunu sarsan iddia! Yazıklar olsun...

İngiltere Premier Lig'de skandal hareket!
İngiltere Premier Lig'de skandal hareket!

Spor

İngiltere Premier Lig'de skandal hareket!

Aman Ali Koç görmesin!
Aman Ali Koç görmesin!

Spor

Aman Ali Koç görmesin!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay