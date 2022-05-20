Jorge Jesus, yılan hikayesine döndü!

Fenerbahçe'de teknik direktör konusu belirsizliğini koruyor. Sarı lacivertliler, ünlü çalıştırıcı Jorge Jesus'u takımın başına getirmek isterken henüz anlaşma sağlanmış değil. Brezilya Ligi takımlarından Flamengo'nun da talip olduğu Portekizli çalıştırıcıyla ilgili flaş bir iddia geldi.

Fenerbahçe'nin yeni sezonda takımın başına getirmek istediği Jorge Jesus ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Portekizli çalıştırıcıyla birçok kez görüşen ve ikna turları yapan sarı lacivertliler, henüz deneyimli isimle anlaşma sağlayamadı.

Jesus'un Brezilya'dan da talipleri olduğu biliniyordu.

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'nin yanı sıra Flamengo'nun da ünlü teknik adam ile ilgilendiği belirtildi.

Konuyla ilgili Brezilya basınında çarpıcı bir iddia yer aldı. Haberde, Jorge Jesus'un transferiyle ilgili derin bir sessizlik içerisinde olduğu yazıldı.

Jesus'un, hangi takımın başına geçeceğine karar vermek için perde arkasında kalmayı tercih ettiği kaydedildi.

68 yaşındaki hocanın, Fenerbahçe ile görüşmelere devam etse de asıl isteğinin bu olmadığı öne sürüldü.

Portekizli antrenörün, Türk kulübü Fenerbahçe'de çalışmaya çok hevesli olmadığı iddia edildi.

Sarı lacivertlilerin Jesus ile yapılacak olan sözleşmede 2-3 senelik opsiyonları düşündüğü belirtildi. Ancak Jesus'un Fenerbahçe'den 1 yıllık kontrat talebinde bulunduğu haberde yer aldı.

Jesus'un, Flamengo'yu beklediği ve Haziran ayına kadar karar vermeyeceği de ifade edildi.

JORGE JESUS KİMDİR?

Jorge Jesus, 24 Temmuz 1954'te Portekiz'de dünyaya geldi. Pofesyonel futbol kariyerine 1973'te başlayan Jesus; Sporting CP, Belenenses, Farense, Benfica Castelo Branco gibi ekiplerin formasını giydi.

Jesus teknik direktörlük kariyerine 1989'da Amora takımıyla başladı. Jergus teknik direktörlük kariyerinde; Vitória Guimarães, Braga, Benfica, Sporting CP, Flamengo takımlarını çalıştırdı. Jorge Jesus, Benfica'dan Aralık 2021'de ayrıldı.

Jorge Jesus'un 3 Portekiz şampiyonluğu, 6 Portekiz Lig Kupası, Brezilya Şampiyonluğu ve Brezilya Süper Kupası başarısı bulunuyor.