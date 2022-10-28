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Spor Jorge Jesus kötü haberi duyurdu
Spor

Jorge Jesus kötü haberi duyurdu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Rennes karşısında sakatlanan stoper Gustavo Henrique'nin en az 2 maç sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-10-28 08:35:00 -
Jorge Jesus kötü haberi duyurdu

Fenerbahçe'de Gustavo Henrique, Rennes karşılaşmasında sakatlık yaşadı. Karşılaşmanın 57. dakikasında topsuz alanda kendini yere bırakan Brezilyalı futbolcu, saha içindeki tedaviye rağmen oyuna devam edemedi.

Jorge Jesus, Gustavo Henrique'nin sakatlığıyla ilgili olarak "Gustavo da kas sakatlığı yaşadı. Minimum 2 maç olmayacak. Futbolda bunlar olabiliyor. Bunların üstesinden gelmeyi bilmelisiniz. Ama bana sorsanız, takıma katılacak oyuncu için hiç düşünmeden stoper derdim." ifadelerini kullandı.

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