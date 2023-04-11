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Spor Jorge Jesus, Fenerbahçe taraftarına salladı
Spor

Jorge Jesus, Fenerbahçe taraftarına salladı

Yeniakit Publisher
2023-04-11 03:03:00 -
Jorge Jesus, Fenerbahçe taraftarına salladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Fatih Karagümrük maçından sonra taraftarın takım kadar şampiyonluğa inanmadığını söyledi. Jesus, "Galatasaray da puan kaybedecek, yarış devam ediyor. Ancak taraftarlarımızın bizim kadar şampiyonluğa inandığını düşünmüyorum" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Sarı-Lacivertliler, geriye düştüğü maçtan 2-1 galip ayrıldı. Beraberlik golünü Zajc, galibiyet golünü Szalai kaydetti.

"GALATASARAY PUAN KAYBEDECEK"
Jorge Jesus karşılaşmanın ardından şampiyonluk yarışıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Galatasaray'ın puan kaybedeceğini söyleyen Jesus, "Hala ligin ortada olduğunu düşünüyoruz ve şansımız olduğuna inanıyoruz. Galatasaray da puan kaybedecek. Hangi takımın daha az puan kaybedeceğini göreceğiz. Kupada yarı finaldeyiz ve ligde ezeli rakibimizin 6 puan gerisindeyiz. Biz hala savaşmaya devam ediyoruz" dedi. Portekizli hoca, taraftarların da takım kadar şampiyonluğa inanmadığını ifade etti.

İşte Jesus'un yaptığı açıklamalar:

"Hakem yönetimi, bizim işimizi karmaşıklaştırdı. Arao'nun golünün verilmemesini ve Valencia'nın penaltı pozisyonunun neden verilmediğini anlamadım."

"BAŞKAN DEVAM ETMEMİ İSTEDİ"
Başkan, devam etmemi istediğini belirtti. Sezon bittiğinde oturur kararını veririz demiştim. Şubat ayında kendisiyle bu konuyu konuşmaya başlamıştık. Şu anda ligin bitmesine iki ay kaldı. Bunu konuşmanın doğru bir zaman olduğunu düşünmüyorum.
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"NEDEN İPTAL EDİLDİ ANLAYAMADIM"
"Arao'nun golünün neden iptal edildiğini anlayamadım. Buna faul çalındıysa, ceza sahası içindeki her pozisyona faul verilmeli. Bunu kazanmış olmamıza rağmen söylüyorum. Hakemler hakkında konuşmayı sevmiyorum. Umarım hakemler hakkında bu sezon bir daha konuşmak…

"KİMİN DAHA AZ KAYBEDECEĞİNİ GÖRECEĞİZ"
Hala ligin ortada olduğunu düşünüyoruz ve şansımız olduğuna inanıyoruz. Galatasaray da puan kaybedecek. Hangi takımın daha az puan kaybedeceğini göreceğiz. Kupada yarı finaldeyiz ve ligde ezeli rakibimizin 6 puan gerisindeyiz. Biz hala savaşmaya devam ediyoruz.

"TARAFTARIMIZ İNANMIYOR"
Ancak taraftarlarımızın bizim kadar şampiyonluğa inanmadığını düşünmüyorum."

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