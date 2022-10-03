Jorge Jesus, Beşiktaş kulübesine daldı! Derbiye damga vuran an
Beşiktaş ve Fenerbahçe derbisi 0-0 sona erdi. Karşılaşmada Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, Beşiktaş yedek kulübesine dalması dikkat çekti.
Beşiktaş ve Fenerbahçe derbisi 0-0 sona erdi. Karşılaşmada Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, Beşiktaş yedek kulübesine dalması dikkat çekti.
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftası Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine sahne oldu. İki takımın çekişmeli geçen mücadelesinde sarı lacivertli ekibin teknik direktörü Jorge Jesus'un Beşiktaş yedek kulübesinin içine girmesi maça damga vurdu.
Pozisyon sonrası atağa çıkan Muleka, Attila Szalai'nin temasıyla Beşiktaş yedek kulübesindeki oyuncuların üstüne düştü.
Yaptığı faul sonrası Muleka'yı kaldırmaya giden Szalai, Jorge Jesus'u çıldırttı.
Portekizli teknik adam, Beşiktaş yedek kulübesinin içine kadar girip oyuncusunu oyun alanının geri soktu.