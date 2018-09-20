Jöleler çocuk dişinin düşmanı

Meyveli jöle şekerler veya gazozlu içecekler gibi daha çok çocuklar tarafından tüketilen ekşi, abur cubur yiyecekler, dişlere tatlı yiyeceklerden daha faza zarar veriyorlar. Ekşi şekerlemeler diş minesini aşındıran yüksek oranda limon asidi taşıdıkları için çocuk dişi daha fazla zarar görmekte.



Almanya’da yapılan araştırma çerçevesinde 173 üründeki ph değeri kontrol edilmiş. Örneklerden %95'inde 4'ün altında, %56'sında ise 2-3'lük bir değer çıkmış. Oysa dişlere zarar vermeyecek ürünlerin 5,7 ph değerine sahip olması gerekiyor. Çocuklar yoğun miktarda şekerleme yediklerinde diş minesindeki mineral maddeleri çözülmekte, ki bu da diş çürümelerine yol açmakta.

Öte yandan uzmanlar, çocuğun beslenmesinin zekasını ve dolayısıyla başarısını etkilediğini belirtiyorlar. Ülkemizde sıkça görülen bebeklerde demir eksikliğine bağlı zeka gerilikleri hep yanlış beslenmenin ürünü. Çocukların ilk 6 aylık ,1 yıllık dönemde anne sütünü aldıktan sonra, protein, karbonhidrat açısından dengeli beslenmeleri gerekiyor.