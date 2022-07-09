Johnson’ın yerine Ben Wallace geliyor

YouGov araştırma şirketinin 716 Muhafazakar Parti üyesiyle yaptığı ankette, Wallace, oyların yüzde 13’ü ile kamuoyu yoklamasında ilk sırayı aldı.

Ben Wallace’ı, yüzde 12’i oyla Penny Mordaunt, yüzde 10 oyla Rishi Sunak ve yüzde 8 oyla Liz Truss takip etti.

Anketteki adaylar arasında Michael Gove, Dominic Raab ve Tom Tugendhat’ın da isimleri yer aldı. Milletvekili Tugendhat, önceki gün parti liderliği için adaylığını açıklayan ilk isim olmuştu.

İngiltere’nin, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle verdiği cevapta üstlendiği rolle popülaritesi artan Savunma Bakanı Wallace, Johnson’ın istifası öncesinde üst düzey bakanlar dahil 59 milletvekili görevini bırakırken, istifa etmeyi reddedip, “Bazılarımız, başbakan kim olursa olsun, bu ülkeyi güvende tutmakla yükümlüyüz. Devlet kurumlarını boş bırakırsak halk bizi affetmez” ifadelerini kullanmıştı.