Johnson'ın parlamentoyu tatil etme girişimine tepkiler

LONDRA (AA) - İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn, Başbakan Boris Johnson'ın parlamentoyu tatil etme girişimiyle ilgili, "Johnson hükümetinin pervasızlığı karşısında dehşete düştüm. Egemenlikten bahsediyor ama pervasız bir anlaşmasız Brexit planını, milletvekillerinin denetiminden kaçırmak için parlamentoyu tatil etmeye çalışıyor." ifadesini kullandı.



Johnson'ın, milletvekillerinin anlaşmasız Brexit'i önleyecek yasa çıkarmasını engellemek için Kraliçe 2. Elizabeth'ten, İngiliz parlamentosunu 9 Eylül-14 Ekim'de tatil etmesini istemesi büyük tepki çekti.



Ana muhalefet lideri Corbyn, yaptığı yazılı açıklamada, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Johnson hükümetinin pervasızlığı karşısında dehşete düştüm. Egemenlikten bahsediyor ama pervasız bir anlaşmasız Brexit planını, milletvekillerinin denetiminden kaçırmak için parlamentoyu tatil etmeye çalışıyor. Bu bir zorbalıktır ve demokrasimize tehdittir. İşçi Partisi, işte bu nedenle parlamentoda bu pervasız hükümetten hesap sormak ve milletvekillerinin halihazırda reddetmiş olduğu anlaşmasız Brexit felaketini önlemek için parlamentoda çalışıyor."

Corbyn, Johnson'ın kendisine güveni varsa planlarını, genel seçime veya referanduma giderek halk oyuna sunması çağrısında bulundu.



- "Anayasal zorbalık"

Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasının Başkanı John Bercow, parlamentonun tatil edilmesi girişimini "anayasal zorbalık" diye nitelendirdi.



Bercow, şöyle devam etti:

"Bu girişimin amacının, parlamentonun Brexit'i tartışmasının ve ülkenin rotasını çizmedeki görevini yerine getirmesinin önüne geçmek olduğu kör edici bir biçimde net. Parlamentoyu kapatmak, demokratik sürece ve milletin seçilmiş temsilcileri milletvekillerine hakaret olur. Başbakanlığının bu erken günlerinde Başbakan'ın kendi demokratik referanslarını ve parlamenter demokrasiye bağlılığını yıkması değil, tesis etmesi gerekir."

İşçi Partisi Milletvekili Clive Lewis de Twitter'dan yayımladığı mesajında, Johnson'un parlamentoyu kapatması halinde, kendisinin ve başka milletvekillerinin demokrasiyi savunacağını ifade etti.



Genel Kurul salonundan kendilerini polisin çıkarması gerekeceğine dikkati çeken Lewis, "Halkı, sokaklara çağıracağız, parlamentoyu olağanüstü oturuma davet edeceğiz." paylaşımında bulundu.

- "Parlamentoya darbe"

Muhafazakar Parti Milletvekili Dominic Grieve, Johnson'ı "ihtilalci gibi davranmak" ve "son derece kirli bir oyun oynamakla" suçladı.

Ülkenin milli krizde olduğu bir dönemde, parlamentoyu 5 hafta kapatmanın daha önce örneğinin olmadığını vurgulayan Grieve, "Bu, Başbakan'ın parlamentoya saygısızlığını gösteriyor. Bu, parlamentoya karşı darbeye eşittir." ifadelerini kullandı.



Grive, parlamentonun Johnson üzerindeki yetkisini kullanmanın yollarını bulacağını düşündüğünü de kaydetti.



Johnson'ın girişimine tepki gösteren Ulaştırma Çalışanları Sendikası Başkanı Manuel Cortes, "Eğer Johnson, Brexit takviminde bu kadar önemli bir zamanda parlamentoyu kapatmayı başarırsa, bunu sivil itaatsizlik izleyecektir." dedi.

Brexit Partisi lideri Nigel Farage ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, Johnson'ın girişimiyle hükümete karşı "güven oylaması" ve onu takip edecek "genel seçim" ihtimalinin güçlendiğini belirtti.

- Johnson'ı engellemek için dilekçe

Öte yandan parlamentonun dilekçelere ayrılmış internet sitesinde, Johnson'ın parlamentoyu tatil etme girişimine karşı dilekçe imzaya açıldı.



"50. madde süresi yeterince uzatılmadıkça ve İngiltere'nin AB'den ayrılma kararı iptal edilmedikçe, parlamento tatil edilmemeli veya dağıtılmamalı." talebinin bulunduğu dilekçeye, şu ana kadar yaklaşık 150 bin imza atıldı.

- Kraliçe'nin kararını bugün açıklaması bekleniyor

Johnson, milletvekillerine mektup yollayarak, Kraliçe'den 3 Eylül'de yaz tatili sona erecek İngiliz parlamentosunu 9 Eylül-14 Ekim'de tatil etmesini talep ettiğini bildirmişti.



Kraliçe 2. Elizabeth'in, Johnson'ın talebini kabul etmesi halinde, ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız ayrılmasını engellemek için yasa çıkarmaya hazırlanan muhalefet partilerinin bu girişimleri için yeterli zamanın kalmayabileceği ifade ediliyor.



Kraliçe'nin, Johnson'ın talebiyle ilgili kararını bugün açıklaması bekleniyor.



Johnson, 31 Ekim'de anlaşma olsun veya olmasın, İngiltere'yi AB'den ayırmaktaki kararlılığını sık sık yineliyor.



- Muhalefet partileri arasındaki müzakere süreci



İngiltere muhalefet partileri, Johnson'ın ülkeyi AB'den anlaşmasız ayırmasının önüne geçmek amacıyla parlamentoda yasa çıkarmak için kendi aralarında müzakerelere devam ediyor.



Muhalefet partilerinin, Johnson'ı güven oylamasıyla devirmek ve belirlenecek bir ismin liderliğinde Brexit'i erteleyip, ülkeyi erken seçime götürecek "geçici hükümet kurma" senaryosu da tartışılıyor.



Eski Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması, parlamentoda üç kez reddedilmişti.



İngiliz parlamentosu, 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken anlaşmasız Brexit'i yasa çıkartarak engellemiş, hükümet, AB'nin de onayıyla Brexit'i 31 Ekim'e ertelemişti.



İngiltere, 2016'daki referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.