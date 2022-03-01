Johnson'dan çarpıcı açıklama: Putin iki şeyi yanlış hesapladı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Estonya Başbakanı Kaja Kallas, ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

"Ukrayna'da Rus güçleriyle savaşmayacağız" diyen Johnson, "Putin, iki şeyi yanlış hesapladı. Bir, Ukrayna'nın direnç gücünü yanlış hesapları. İkinci olarak da Batı birliğini gücünü yanlış hesapladı" ifadelerini kullandı.

"NATO Doğu Avrupa'daki varlığını güçlendirdi"

NATO'nun Doğu Avrupa'daki varlığını son haftalarda güçlendirdiğini hatırlatan Stoltenberg, ittifak anlaşmasının 5. maddesine bağlılıklarının sarsılmaz olduğunu vurguladı.

Stoltenberg, NATO topraklarının her santimetrekaresini savunacaklarını belirterek şunları kaydetti:

"NATO savunma amaçlı bir ittifaktır. Rusya ile çatışma arayışında değiliz. Devlet Başkanı Putin'e mesajımız şudur; savaşı durdur, tüm kuvvetlerini Ukrayna'dan çek ve iyi niyetle diplomatik çabalara katıl. Dünya barış çağrısında Ukrayna'nın yanındadır."

"Rus güçleriyle savaşmayacağız"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'da uçuşa yasak bölge ilan edilmesinin NATO üyelerinin gündemlerinde olmadığını bildirdi. Johnson ayrıca Ukrayna'da Rus güçleriyle savaşmayacaklarını açıkladı.

Rusya Lideri Vladimir Putin'in iki şeyi yanlış hesapladığını belirten Johnson, "Bir, Ukrayna'nın direnç gücünü yanlış hesapladı. İkinci olarak da Batı birliğinin gücünü yanlış hesapladı" dedi.

Estonya'nın NATO'dan kalıcı asker talebi

Estonya Başbakanı Kaja Kallas da NATO müttefiklerinin Rusya'nın saldırganlığı karşısında başından beri birlik içinde olduğunu vurguladı.

NATO'nun daha ileri bir savunma stratejisine ihtiyacı olduğunu savunan Kallas, "NATO, ittifakın en korumasız bölgesi olan Baltık ülkelerini savunmaya hazırlıklı olmalıdır" dedi.

Kallas, Baltık ülkelerinde NATO'nun hava ve karada kalıcı şekilde varlığını artırmasını, savunma planlarını üst seviyeye çıkarmasını talep etti.

Kallas yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ukrayna'nın güvenliği Avrupa'nın güvenliğidir. Sınırlarımızda doğrudan bir askeri tehdit olmasa da NATO adım atmalı ve yeni güvenlik durumuna kendini adapte etmelidir. İleri mevcudiyetten ileri savunmaya, hava polisliğinden hava devriyesinden hava savunmasına geçmeliyiz."

Daha önce bir kez özgürlüklerini kaybettiklerini belirten Kallas, "Özgürlüğümüzü ikinci kez kaybetmek istemiyoruz" dedi.