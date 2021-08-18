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Johnson ve Biden arasında Afganistan zirvesi
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Dünya Johnson ve Biden arasında Afganistan zirvesi
Dünya

Johnson ve Biden arasında Afganistan zirvesi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Afganistan'daki son durumu değerlendirmek üzere gelecek hafta çevrim içi ortamda G7 zirvesi düzenlenmesi için anlaştı.

Yeniakit Publisher
2021-08-18 03:36:00 -
Johnson ve Biden arasında Afganistan zirvesi

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden ile Johnson, Afganistan'daki gelişmeleri ele aldıkları telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İkili, Afganistan'daki ABD'li, İngiliz ve diğer ülke vatandaşlarının güvenli şekilde tahliyesi konusunu ele alırken, süreçle ilgili yakın koordinasyon halinde olma konusunda mutabık kaldı.

Biden ile Johnson, Afganistan'la ilgili bundan sonraki stratejilerin ele alınabilmesi amacıyla gelecek hafta çevrim içi ortamda düzenlenecek bir G7 zirvesi organize etme konusunda da anlaştı.

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