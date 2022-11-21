  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Johnson konuşarak 276 bin paund kazandı
Dünya

Johnson konuşarak 276 bin paund kazandı

İngiltere’nin eski Başbakanı Boris Johnson’ın geçen ay ABD’nin Colorado eyaletinde Sigorta Acenteleri ve Brokerleri Konseyi’nin (CIAB) düzenlediği bir konferansta konuşması karşılığında 276 bin sterlinlik (yaklaşık 6 milyon lira) ücret aldığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-11-21 11:58:00 -
Johnson konuşarak 276 bin paund kazandı

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre Johnson’a paranın 8 saat 30 dakikalık çalışma karşılığında verildiği ve eski başbakanın yaklaşık 32.500 paundluk bir saatlik ücret aldığı belirtildi. Johnson’ın etkinlikte sadece 30 dakikalık bir konuşma ve 45 dakikalık bir “şömine başında sohbet” yaptığı ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23