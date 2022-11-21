Johnson konuşarak 276 bin paund kazandı
İngiltere’nin eski Başbakanı Boris Johnson’ın geçen ay ABD’nin Colorado eyaletinde Sigorta Acenteleri ve Brokerleri Konseyi’nin (CIAB) düzenlediği bir konferansta konuşması karşılığında 276 bin sterlinlik (yaklaşık 6 milyon lira) ücret aldığı ortaya çıktı.
İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre Johnson’a paranın 8 saat 30 dakikalık çalışma karşılığında verildiği ve eski başbakanın yaklaşık 32.500 paundluk bir saatlik ücret aldığı belirtildi. Johnson’ın etkinlikte sadece 30 dakikalık bir konuşma ve 45 dakikalık bir “şömine başında sohbet” yaptığı ifade edildi.