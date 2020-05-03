Johnson: Doktorlar ölümümü ilan etmeye hazırlandı

The Sun on Sunday gazetesine konuşan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, hayatta kalması için kendisine "litrelerce oksijen" verildiğini açıkladı.

Johnson, hayatını kurtardıklarını vurguladığı Londra'daki St Thomas' Hastanesi'nin "harika" doktorlarına teşekkür etti.

"Zor ve tuhaf bir andı. Bunu inkar etmeyeceğim. Doktorlar, 'Stalin'in ölümü' tipi bir senaryoyla karşı karşıyaydı ve buna ilişkin bir strateji geliştirmişlerdi" diyen Johnson, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok iyi bir durumda değildim. Acil durum planları yapıldığının farkındaydım."

"Doktorlar işlerin kötü gitmesi halinde nelerin yapılması gerektiğine dair tüm hazırlıkları tamamlamışlardı."

BBC Türkçe'nin derlediği habere göre, Boris Johnson koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası başta durumun ne kadar ciddi olduğunu anlamadığını, hastaneye de gitmek istemediğini söyledi.

Johnson daha sonraki aşamalarda bir ara öleceğini düşündüğünü, iyileştikten sonra ise çok daha fazla acı çeken kişiler olduğu için kendisini şanslı hissettiğini belirtti.

55 yaşındaki İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 27 Mart'ta koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Johnson, 5 Nisan'da hastaneye kaldırıldı bir süre sonra yoğun bakıma alındı. 9 Nisan'da yoğun bakımdan çıkan Johnson, 12 Nisan'da da taburcu oldu.

Başbakan Boris Johnson, iyileşerek göreve geri döndü 29 Nisan'da Johnson ve nişanlısı Carrie Symonds'ın erkek çocukları dünyaya geldi. Çift çocuklarına Wilfred Lawrie Nicholas adını verdi.

Wilfred, Boris Johnson'ın; Lawrie ise Carrie Symonds'ın dedesinin adı. Boris Johnson'ın yoğun bakımda hayatını kuratan doktorların adları ise Nicholas Price ve Nicholas Hart'tı. Johnson-Symonds çifti çocuklarına verdikleri adla iki doktoru asla unutmayacaklarını da göstermiş oldu.