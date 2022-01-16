Johnson Başbakanlık'ta her Cuma parti veriyor

Boris Johnson hakkında çıkan pandemi eğlenceleri, partiler skandalları gün geçtikçe daha da büyüyor. İngiliz Mirror gazetesi, daha önce basına sızan iki partinin nadiren olmadığını, yasaklar boyunca neredeyse her cuma yapıldığını yazdı.

Rutin eğlence partileri

Gazeteye göre Johnson, toplanma yasağına rahmen başbakanlık personelini “rahatlamaları için” eğlenmeleri yönünde teşvik etti, bu toplantılara çoğu kez de bizzat katıldı. Hatta bu etkinlikler o kadar olağan hale geldi ki, personel beyaz şarap ve biralarını soğuk tutmak için 142 sterline (yaklaşık 2630 TL) 34 şişe kapasiteli mini bir buzdolabı bile aldı.

Panmi döneminde yapıldığı ortaya çıkan partiler, Boris Johnson üzeirndeki istifa baskısını artırırken ortaya çıkan bu gelişme büyük tepki topladı. İngiliz gazetelerinin manşetleri, düzenlenen partilere yönelik tepki başlıklarıyla doldu.

Pandemi döneminde devam ettirtildi

Gazeteye konuşan kaynaklar, personelin birden fazla kez içki stoğu yapmak için civardaki bir markete bavullarla gittiğini söyledi.

“Wine-time Fridays” (Şaraplı cumalar) olarak adlandırılan cuma akşamı eğlenceleri aslında başbakanlık personelinin yıllardır sürdürdüğü bir gelenek. Ancak her cuma 16.00-19.00 saatleri arasında yapılan bu etkinliğe ortalama 50 kişi katılırken, karantina dönemi kapalı mekânlarda buluşmalar en fazla 2 kişi ile sınırlandırılmıştı.

Kraliçe'den özür diledi

Başbakanlık, Philip'in ölümü nedeniyle ilan edilen ulusal yas sırasında düzenlenen partiler nedeniyle Kraliçe'den özür diledi.

Açıklamada, "Bunun ulusal yas sırasında gerçekleşmesi çok üzücü, Başbakanlık, Saray'dan özür diledi." denildi.