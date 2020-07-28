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Dünya

Johnson açıkladı! İkinci dalga geliyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa'nın bazı bölgelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında görülen artışın ikinci dalganın işareti olduğunu ifade etti.

Yeniakit Publisher
2020-07-28 16:48:00 -
Johnson açıkladı! İkinci dalga geliyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa'nın bazı bölgelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında görülen artışın ikinci dalganın işareti olduğunu ve Avrupalı ülkelerin bu konuda net olması gerektiğini söyledi.

İngiliz SKY News'e konuşan Johnson, İspanya'ya seyahat uyarısı kararının savunarak vaka sayılarının tekrar artmaya başladığı bölgelere karşı hızlı ve kararlı bir eylemde bulunacaklarını söyledi.

Johnson, bazı Avrupa ülkelerinde Kovid-19 salgınında ikinci dalganın yaşandığına dair işaretlerin ortaya çıktığını belirterek Avrupalı ülkelere ikinci dalganın önlenmesi konusunda net olmaları uyarısında bulundu.

İspanya'dan İngiltere'nin "karantina kararına" tepki

İngiltere'nin, Kovid-19 salgınında vaka sayılarındaki artıştan dolayı vatandaşlarına İspanya'ya gitmemeleri tavsiye etmesi ve bu ülkeden gelenlere 14 günlük karantina uygulama kararı İspanya'da tepki almıştı.

Gelişmeler üzerine açıklama yapan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İngiliz hükümetinin karantina uygulamasını "hatalı ve uyumsuz bir karar" olarak nitelendirmişti.

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