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John Bolton: "ABD İran ile gerçek müzakereleri başlatmaya hazır"

İsrail, Rusya ve ABD’nin milli güvenlik danışmanlarının Kudüs’te yaptığı toplantıda konuşan ABD’nin Milli Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD’nin İran ile gerçek müzakere için kapılarını açık tuttuğunu belirtti.

25 Haziran 2019 Salı 11:23
John Bolton: "ABD İran ile gerçek müzakereleri başlatmaya hazır"

İsrail, Rusya ve ABD’nin milli güvenlik danışmanlarının Kudüs’te yaptığı toplantıda konuşan ABD’nin Milli Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD’nin İran ile gerçek müzakere için kapılarını açık tuttuğunu belirtti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise ABD’nin İran liderlerine yönelik dün başlattığı yaptırımların ABD’nin diyalog niyetinin yalan olduğunu ispat ettiğini söyledi.


Kudüs’te ABD, Rusya ve İsrail arasında yapılan üçlü toplantıya ABD Milli Güvenlik Danışmanı John Bolton, Rusya Milli Güvenlik Danışmanı Nikolai Patrushev ve İsrail Milli Danışmanı Meir Bin Shabbat katıldı.


ABD Milli Güvenlik Danışmanı John Bolton yaptığı konuşmada, “Bu toplantı daha anlamlı olamazdı. Biz özellikle İran’daki radikal rejim ve onun teröristleri dışarıda şiddet kışkırtmaları içinde bulunduğu bir zamanda toplandık. Bütün Orta Doğu’da İran’ı savaş ve saldırganlığın kaynağı olarak görüyoruz. İran’ın kışkırtmaları, nükleer silah elde etme çalışmalarına devam etmesi ortaya koyduğu tehdidin dışa vurmasıdır” ifadelerini kullandı.


Bolton, Iran’ın asla nükleer silahlara sahip olamayacağını yinelediği konuşmasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile nükleer program konusunda gerçek müzakere başlatmak için kapıları açık tuttuğunu söyledi. Bolton, "İran’ın yapması gereken şey bu açık kapıdan içeri girmektir” dedi.


İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise bugün yaptığı açıklamada, ABD’nin İran liderlerine yönelik olarak pazartesi günü başlattığı yeni yaptırımların ABD’nin diyalog niyeti konusunda yalan söylediğini ispatı olduğunu söyledi. Ruhani, “ABD yönetimi İran ile diyalog niyeti konusunda yalan söylüyor” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 11:23
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