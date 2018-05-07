JÖH operasyon yaptı 59 kişi gözaltında!
Bursa ve Yalova'da, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve drone destekli düzenlenen eş zamanlı operasyonda 59 zanlı gözaltına alındı.07 Mayıs 2018 Pazartesi 15:21
Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu takibe alınan 24 uyuşturucu satıcısının ikametlerini belirledi.
Bursa'nın Orhangazi, İznik, Gemlik ve Yıldırım ilçeleriyle Yalova'da JÖH ve drone destekli 120 jandarma personelinin katılımıyla düzenlenen operasyonda, "uyuşturucu ticareti yapmak" ile "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçlarından 24'ü uyuşturucu satıcısı 59 kişi gözaltına alındı.
Zanlılar, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.
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