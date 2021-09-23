Joe Biden'ın konuşması sırasında dünyayı sarsan olay! F-16 havalanıp müdahale etti

Joe Biden'ın Birleşmiş Milletler'e (BM) hitap ettiği gün, New York'taki George Washington Köprüsü üzerinde silahlı bir F-16 uçağının düşük irtifada daireler çizerek küçük bir uçağı bölgeden uzaklaştırdığı görüldü.

Newsweek, ilk olarak bağımsız editör Naveed Jamali'nin hadiseyi kuzey Manhattan'daki Hudson Nehri üzerinde salı günü öğleden sonra saat 2 sularında gördüğünü belirtti.

Olay, ABD'deki 11 Eylül saldırılarının 20. yıldönümü anmalarından sadece 12 gün sonra gerçekleşti.

Saat 10:00'da BM Genel Kurulu'na hitap eden ABD Başkanı Biden, Avustralya Başbakanı Scott Morrison ve Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih'le görüştükten sonra kentten ayrıldı.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre hadise, başkanlık helikopteri Marine One'ın Queens JFK Havalimanı'na gerçekleştireceği 15 dakikalık yolculuk için Manhattan'dan havalandığı sıralarda yaşandı.

Biden, Birleşik Kralllık Başbakanı Boris Johnson'la Beyaz Saray'da görüşmek üzere başkent Washington'a dönüyordu.

'Devam eden bir operasyon'

Air Force One uçağı, JFK Havalimanı'ndan 14:24'te havalandı ve 14:59'da Andrews Askeri Üssü'ne indi. Marine One'la Beyaz Saray'a giden başkan 15:27'de Oval Ofis'teydi.

Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı (NORAD), New York üzerinde "devam eden bir operasyon" olduğunu Newseek'e teyit etti. Çok sayıda dünya liderinin Genel Kurul için bulunduğu kentte sıkı güvenlik önlemleri alınıyor.

NORAD tarafından yayımlanan bir tweet'te şöyle dendi:

F-16 savaş uçağı, #NYC yakınındaki Geçici Uçuş Kısıtlama sahasını ihlal eden küçük ve tek motorlu bir genel havacılık uçağına önleme yaptı. Uçağa doğu zaman dilimiyle yaklaşık 14.00'da olaysız biçimde Geçici Uçuş Kısıtlama sahasının dışına kadar eşlik edildi #OperationNoble Eagle (ONE).

Daha fazla detaya yer veren ikinci bir tweet'te şu ifadeler yer aldı:

ONE, Kuzey Amerika'daki hava savunma görevlerine verilen addır. NORAD, Federal Havacılık İdaresi'yle birlikte hava savunma faaliyetlerini yakından koordine ediyor ve gerektiğinde müdahale ediyor. Bunun gibi Geçici Uçuş Kısıtlama sahası ihlalleri zaman zaman yaşanıyor. Bunlar NORAD operasyonlarının normal bir parçası.