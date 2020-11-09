Joe Biden'ın kazanması sonrası Engin Ardıç'tan dikkat çeken çıkış: İlk akla gelen darbedir

Tüm dünyanın günlerdir soluğunu tutarak takip ettiği ABD seçimlerinde resmi olmayan sonuçlar açıklandı. Buna göre; mevcut ABD Başkanı Donald Trump'ın rakibi olan Demokratların adayı Joe Biden seçimi kazandı.

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, konuyu "Her türlü namussuzluğa hazırlanın" başlıklı yazısıyla gündeme taşıdı.

"Bizim 'solcu Amerikancılar" diyerek tanımladığı kesimin ABD'deki seçim sonuçlarına çok sevindiğini belirten Ardıç, "neredeyse zil takıp oynayacaklar" dedi.

"İlk akla gelen darbedir"

"Biden'ın kazanması bir "domino etkisi" yaratacakmış, Trump nasıl devrildiyse Erdoğan da öyle devrilecekmiş" ifadelerini kullanan Engin Ardıç, yazısına şöyle devam etti:

"'Aynı şekilde' devrilse, yani seçimle, buna kimse ağzını açmaz

Ama, Canan Kaftancıoğlu'nun deyimiyle "başka bir şekilde" devirmeye kalkarlarsa...

Biden elbette Türk yönetimine her türlü kamışı atmayı deneyecektir.

Bakalım bu, ileri sürdüğü gibi "masum" bir düzeyde mi kalır, yani muhalefete manevi destek falan... Para mara da gönderir mi?

Yoksa başka yollar mı denenir?

İlk akla gelen darbedir tabii.

Artık çok zor. Ama gene de kalkışabilirler."

"En mide bulandırıcı yanı..."

Ardıç, yazısısın son bölümünde ise şu ifadelere yer verdi:

"Önümüzdeki dönem bir "turnusol kağıdı" olacaktır.

Aramızda kimler Mustafa Kemal Atatürk'ün "istiklal-i tam" çizgisindeler, kimler işbirlikçi, kimler mandacı, kimler teslimiyetçi, göreceğiz.

En mide bulandırıcı yanı da, Kemalist geçinenlerin Amerikan postalı yalamaları olacaktır."

Hatta olmuştur bile."