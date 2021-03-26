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Dünya Joe Biden'dan Türkiye açıklaması! Zirve öncesi damga vurdu
Dünya

Joe Biden'dan Türkiye açıklaması! Zirve öncesi damga vurdu

ABD Başkanı Joe Biden, AB Liderler Zirvesinde Türkiye ile ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Zirve öncesi düzenlediği basın toplantısına ise liste damga vurdu.

Yeniakit Publisher
2021-03-26 09:58:00 - 2021-03-26 10:00:14
Joe Biden'dan Türkiye açıklaması! Zirve öncesi damga vurdu

ABD Başkanı Joe Biden, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'ne video konferans ile katıldı. ABD-AB ilişkilerinin yeniden canlandırılması için adımlar atılması gerektiğini söyleyen Biden, ortak çıkarlara vurgu yaptı.

Görüşmenin detayları ile alakalı bir açıklama yayımlayan Beyaz Saray, "Başkan Biden, Çin ve Rusya da dahil ortak dış politika çıkarları konusunda birlikte çalışmak istediğini dile getirdi. Ayrıca Türkiye, Güney Kafkasya, Doğu Avrupa ve Batı Balkanlar konusunda da AB ile ABD'nin temasının sürmesi gerektiğini vurguladı" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin Rusya'ya yakınlaşmasından endişeliyim"

Öte yandan, video konferans yöntemiyle yapılan zirvenin içeriğine hakim bir AB yetkilisi, Bloomberg'e verdiği demeçte Biden'ın görüşmede Türkiye'nin "demokratik gerilemesinden" ve "Ankara'nın Rusya ile giderek yakınlaşan bağlarından" dolayı endişeli olduğunu söylediğini belirtti.

Yetkiliye göre AB liderleri ise Biden'a, Türkiye'ye yaptırımların halen daha masada olduğu cevabını verdi. Liderler, Ankara ile daha yakın ekonomik ilişkiler için Doğu Akdeniz'deki iddialarından feragat etmesini gösterdi.

Miçotakis ile de görüştü

Zirve sonrası Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Biden, Doğu Akdeniz'de istikrar için umutlu olduğu mesajını vererek, iş birliği vurgusu yaptı.

Basın toplantısına damga vuran liste

ABD Başkanı Joe Biden, geçen hafta ilginç bir rekorun sahibi olmuştu. Biden, geçen 100 yıllık süre içinde göreve başladıktan sonra en uzun süreyle medyayla sorulu cevaplı toplantı düzenlemeyen ABD Başkanı olarak kayda geçmişti.

Uzun bir bekleyişin ardından, AB Liderleriyle görüşmesinden önce, ilk kez kameralar karşısına geçen Biden, iç politika, Çin, Rusya ve koronavirüs pandemisiyle alakalı konular hakkında açıklamalar yaptı. Türkiye kelimesi ise sadece bir kez geçti. Göçmen krizinin yaşandığı dönemde Türkiye'de olduğunu söyleyen ABD Başkanı, "Obama beni geri çağırmıştı" dedi.

Basın toplantısının en dikkat çeken noktası ise, bir fotoğrafçının çektiği yukarıdaki kare oldu.

Biden'ın basın toplantısında önüne bir kitapçık konduğu, soru soracak gazetecilerin sırası, fotoğrafı ve kime çalıştıklarının yazdığı görüldü.

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