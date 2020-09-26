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Dünya Joe Biden'dan Putin'e açık tehdit: Sonuçları olacak
Dünya

Joe Biden'dan Putin'e açık tehdit: Sonuçları olacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimlerdeki azılı rakibi Joe Biden, Rusya Lideri Vladimir Putin'i açık açık tehdit etti. "Seçimlere Rus müdahalesi" iddiasını yineleyen Biden bunun "egemenlik ihlali" sayılacağını ve seçimi kazanması halinde "sonuçları olacağını" söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-26 13:26:00 -
Joe Biden'dan Putin'e açık tehdit: Sonuçları olacak

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı olan Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i tehdit etti. 2016 yılında yapılan seçimleri kaybeden Demokratlar, "Seçimlere Rus müdahalesi" iddiasını yeniden dillendirdi.

Bir televizyon kanalına konuşan Biden, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale için faaliyetler yürütmekte olduğu iddiasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bunun bir egemenlik ihlali olduğunu belirten Biden, Putin'i "sonuçları olacak" diyerek tehdit etti.

Putin'i "zorba" olarak nitelendiren Biden, "Vladimir Putin'e mesajım... Geliyorum. Bunu daha önce söyledim, tekrar açıklığa kavuşturayım. Trump, Putin'in bunu devam ettirmesini istiyor. Ama sana söz veriyorum bunun sonuçları olacak. Kazanıp gelince egemenliğimize yönelik bu ihlalin sonuçları olacak" diye konuştu.

Trump'ı Putin'e itaat etmekle suçladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya yönelik yaptırımlarına rağmen Biden Trump'ın Putin'e itaat ettiğini ileri sürdü.

Geçtiğimiz aylarda bir seçim kampanyası etkinliğinde konuşan Biden, "Daha önce hiçbir Amerikan başkanı, bir Rus lider karşısında bu kadar itaatkar bir rol oynamamıştı. Bu sadece tehlikeli değil, dünyanın geri kalanının gözü önünde utanç verici. Bizi zayıflatıyor" demişti.

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