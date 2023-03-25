Joe Biden’dan İran açıklaması

Suriye’de DEAŞ ile mücadelede kullanılan bir ABD üssüne saldırı düzenlenmesinin ardından ABD Başkanı Joe Biden’dan konuya ilişkin açıklama geldi.

Temaslarda bulunmak üzere resmi ziyaret gerçekleştirdiği Kanada’da ülkenin başbakanı Justin Trudeau ile ortak basın toplantısı düzenleyen Biden, ABD öncülüğündeki koalisyona ait askeri tesisin insansız hava aracı ile vurulduğu saldırı hakkında bilgilendirildiğini ifade etti.

Saldırıyı İran destekli grupların düzenlediğini kaydeden Biden, ABD ordusuna bölgeye karşı hava saldırısı düzenleme yetkisi verdiğini açıkladı. Gelişme üzerine ABD askeri kuvvetlerinin Suriye’deki saldırıdan sorumlu olan gruplara yönelik bir dizi hava saldırısı düzenlediğini ifade eden Biden, "ABD, İran’la çatışma peşinde değil. Ancak halkımızı korumak için kararlı bir şekilde harekete geçmemize hazırlıklı olun" ifadelerini kullandı.

ABD’nin saldırının ardından düzenlediği operasyona atıfta bulunan Biden, "Dün gece tam olarak bu oldu" ifadelerini kullandı. DEAŞ dahil bölgedeki terör tehditlerine karşı Kanada ve diğer ortaklarıyla mücadele etmeyi sürdüreceklerinin altını çizen Biden, saldırıda hayatını kaybeden personelin yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

"Çin ve Rusya’yı çok abarttık"

Biden, ayrıca Kanada ve ABD’nin önemli küresel meseleler karşısında birlikte hareket ettiğini söyledi. Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgal girişimi karşısında Moskova’ya yönelik baskının ve Ukrayna’ya verilen desteğin devam edeceğinin altını çizen Biden, ABD ve NATO’nun küresel işbirlikleri ile daha güçlü hale geldiğini ifade etti. Rusya’nın Çin ile yakınlaşmasını sorgulayan Biden, "Çin’i ve Rusya’yı hafife almıyorum. Ancak çok abarttık. Son 3 aydır Çin’in Rusya’ya önemli silahlar sağlayabileceğinden bahsediliyor. Bunu henüz yapmadılar. Bunu yapmayacakları anlamına gelmiyor, ama henüz yapmadılar" ifadelerini kullandı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau da Ukrayna halkına verdikleri sarsılmaz desteği yeniden teyit ettiklerini ifade etti.

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