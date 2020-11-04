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Dünya Joe Biden'dan flaş açıklama: Sandıkları terk etmeyin!
Dünya

Joe Biden'dan flaş açıklama: Sandıkları terk etmeyin!

Donald Trump'ın rakibi demokratların adayı Joe Biden, seçimler için flaş açıklamada bulundu. Seçmenlerine 'sandıkları terk etmeyin' çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 11:31:00 -
Joe Biden'dan flaş açıklama: Sandıkları terk etmeyin!

Demokrat aday Joe Biden, ABD başkanlık seçimlerinde oyların sayıldığı esnada seçmenlerine 'Sandıkları terk etmeyin' çağrısında bulundu.

ABD'de başkanlık seçimleri devam ediyor. Tüm dünya merakla ABD'nin 46. başkanını bekliyor.  Demokrat aday Joe Biden resmi sosyal medya hesabından sandıkları terk etmeyin çağrısı geldi.

ABD Başkanı Donald Trump seçimi kazandığını açıklayan bir açıklama yaptı.

Trump "ABD halkına teşekkür ediyorum gösterdikleri destek için. Milyonlarca kişi bize oy verdi. Bir grup insan bu oyun hakkını gasp etmeye çalışıyor. Aileme de teşekkür ediyorum. Büyük bir kutlamaya hazırlanıyorduk. Bir anda bütün sonuçlar durduruldu. Kutlamaya hazırlandık. Rekor oy kullanıldı. Florida’da kazanmamamızı beklemiyorlardı ama kazandık. Texas’ı 700 bin oyla kazandık. Arizona’da da çok potansiyel var. Oradan hala bize oy çıkabilir. Ama ihtiyacımız yok. Alırsak alırız almazsak almayız. En önemlisi Pensilvanya’da öndeyiz. Gerçekten muazzam fark var. 690 bin oy öndeyiz. Yakınından bile geçemezler. Bu eyaletleri hesaba katarsanız çok iyi bir gece geçiriyoruz. Eyaletleri bir anda kazandık. Kazanamayacaklarını biliyorlardı. O yüzden hadi mahkemeye gidelim dediler. Kazanamayacaklarını biliyorlardı. Ben bunu tahmin ettim. Bu bir utançtır, hiledir. Açıkçası kazandık bu seçimi. " ifadelerini kullandı.

 

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Yorumlar

Ahmet

KeMal ve avanesine sandıkları terk etmeyin aklını veren de buymuş
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