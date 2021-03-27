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Dünya Joe Biden'a çok sert şekilde seslendiler! ‘Çekilmezseniz, savaşacağız’
Dünya

Joe Biden'a çok sert şekilde seslendiler! ‘Çekilmezseniz, savaşacağız’

Taliban, ABD Başkanı Joe Biden'ın Afganistan barış süreciyle ilgili ifadelerini sert bir şekilde cevapladı. Taliban ABD’ye resmen gözdağı verdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-27 13:09:00 -

Taliban, ABD Başkanı Joe Biden'ın Afganistan'a dair son ifadelerine yanıt niteliğinde bir açıklama yayınladı.

Hareketin sosyal medya ağları üzerinden servis edilen açıklamada, ABD Afganistan'dan tamamen çekilmediği takdirde savaşın süreceği bir kez daha vurgulandı.

ABD Başkanı Biden geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, Afganistan'dan Mayıs ayında çekilmeyebileceklerini söylemişti.

"Anlaşmaya bağlı kalın"

Taliban açıklamada Biden'ın muğlak ifadeler kullandığını ve NATO ülkelerinin de Afganistan'daki varlıklarını uzatma yönündeki düşünceleri olduğunu vurguladı.

Açıklamada, tarafların Doha Anlaşması'na bağlı kalması gerektiği ifade edilirken, bunun barış için tek yol olduğu dillendirildi. Taliban kendilerinin anlaşmaya bağlı kaldığını, ABD'nin de aynı şekilde anlaşmaya bağlı kalması gerektiğini söyledi ve şu ifadeyi kullandı: "Bu tarihi fırsatı, savaş çığırtkanı çevrelerin kusurlu tavsiyeleri ve kışkırtmaları sebebiyle harcamayın."

Hareket, eğer anlaşmada belirlenen Mayıs ayında tüm yabancı güçler Afganistan'dan çıkmazsa sorumluluğun ABD'de olduğunun altını çizerken şu sözleri kullandı:

"Böyle bir durumda; imanlı, yürekli ve mücahit Afgan milletinin bir temsilcisi olarak İslam Emirliği, dinini ve vatanını koruyacak, ülkeyi kurtarmak için yabancı güçlere karşı cihadına ve silahlı mücadelesine devam edecektir."

Taliban, böylesi bir durumda savaşın devamından da ABD'nin sorumlu olacağını savundu. Hareket ayrıca, ülkede kurulacak hükümeti belirlemenin Afganların hakkı olduğunu, yabancıların Afganistan'a bir yönetim şekli dayatamayacağını ifade etti.

Doha Anlaşması ve ABD'nin çekilme süreci

ABD ile Taliban arasında 29 Şubat 2020 tarihinde imzalanan anlaşma kapsamında, ABD ülkedeki askerlerini çekmeye başladı.

2020 Haziran ayı ortasında ABD, Afganistan'daki askerlerinin sayısını 8 bin 600 civarına düşürdü.

Temmuz ortasında ise ABD, anlaşma kapsamında Hilmend, Uruzgan, Paktika ve Lağman vilayetlerinde bulunan toplam 5 büyük askeri üssü kapatmıştı.

15 Ocak tarihinde ABD Afganistan'daki asker sayısını 2 bin 500'e düşürdü.

Anlaşma imzalandığı dönemde ABD'nin ülkede yaklaşık 13 bin askeri bulunuyordu.

Anlaşmadaki hükümler

ABD ile Taliban arasında imzalanan anlaşmada, ABD ülkeden 14 ay içerisinde çekileceğini taahhüt etmişti.

Bu kapsamda ABD'nin 2021 yılı Mayıs ayına kadar ülkeden çekilmesi gerekiyor.

Kaynak: Mepa News

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