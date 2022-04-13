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Dünya Joe Biden'a anket şoku! Hızla düşüyor
Dünya

Joe Biden'a anket şoku! Hızla düşüyor

ABD Başkanı Joe Biden'a halk desteğinin anketlerde düşmeye devam ettiği ve bunun başlıca nedeninin ülkede son 41 yılın zirvesine ulaşan enflasyon olduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-13 19:12:00 -
Joe Biden'a anket şoku! Hızla düşüyor

Reuters ve Ipsos tarafından yapılan yeni bir ankete göre, ABD Başkanı Joe Biden'a olan halk desteği oranı yüzde 41'e geriledi. Biden'ın uzun süredir anketlerde kan kaybettiğine işaret edilen ankette, ülkede son 41 yılın zirvesini gören enflasyonun Biden'a oy kaybettiren en büyük etken olduğu belirtildi.

Ankete katılanların çoğunluğu Biden'ın ülkedeki ekonomik sorunları öncelik edinmesi gerektiğini belirtirken, katılımcıların yüzde 27'si de ABD'nin şu andaki en büyük sorununun ekonomi olduğunu kaydetti.

Katılımcıların yüzde 53'ünün Joe Biden'a destek vermediğini kaydettiği ankette, katılımcıların sadece yüzde 25'i ülkenin gidişatının iyi olduğuna inandığını söyledi.

Biden'ın anketlerdeki destek kaybının 8 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerinde Demokratlara zorluk çıkarması bekleniyor. Yapılan anket sonuçlarına göre, Demokratlar hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'da ellerinde tuttukları çoğunluğu Cumhuriyetçilere kaptırabilir.

 

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