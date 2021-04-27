  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Joe Biden ve HDP'nin suspus olduğu gerçek katliam!
Gündem

Joe Biden ve HDP'nin suspus olduğu gerçek katliam!

Türkiye’ye Ermenilere şirin gözükmek için sözde soykırım iftirası atan ABD Başkanı Joe Biden ile HDP, Ermenilerin sivillere yönelik katliamlarını görmezden geliyor. Anadolu Ajansı arşivinde yer alan, Erzurum ve Iğdır'daki köylerde Ermenilerin Türklere yönelik katliamlarına kanıt olacak görüntüler dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-04-27 12:22:00 - 2021-04-27 12:25:45
Joe Biden ve HDP'nin suspus olduğu gerçek katliam!

Ermeni çetelerinin Birinci Dünya Savaşı sırasında silahsız sivillere yönelik katliamları, toplu mezar kazılarıyla gözler önüne serildi. Kazılarda 28 Mayıs 2003'te Iğdır'ın Tuzluca ilçesi Gedikli Köyü'nde Ermeni çeteler tarafından öldürülen Türklere ait iskeletler bulundu.

Iğdır'ın Hakmehmet Köyü'nde Ermeni çetelerce öldürülüp su kuyusuna atılan cesetler 6 Ekim 1999'da bulundu. O katliamdan sağ kurtulan 92 yaşındaki Hacı Oruç Türkeli'nin acı içinde iskeletlere bakması yürek dağlayan bir kare.

28 Şubat 1986'daki kazılarda da Iğdır'ın Oba Köyü'nde Ermeni çetelerce topluca katledilen Türkler'e ait kemikler bulundu. 7 Temmuz 1993'teki kazıda Erzurum Pasinler'de Ermeni çetelerinin katliamına uğrayan Türkler'in kemikleri bulundu. Erzurum Yeşilyayla'da da Türkler'e ait toplu mezar bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

mücahit

yolda yürümesini bilmeyen azrailin unuttugu varlıga görev verisen aldıgı kararlar saglıksız olur
  • Yanıtla

[email protected]

bakın doğu g doğuda bir milyondan fazla kripto ermeni var buna yakın yahudi hiristiyan ataist vb bunların paertisi dir hdp hdp mecbur kendi ermeni atalarını savunması artık kürtler bu saate sonra hdp tanımadılarsa yazık vallahi allah korusun hdp ve taraftarları tüm kürtleri işkenceyle öldürcekler intikam alacaklar uyann kardeşler uyan ülkem içimizde hainlere dikkaat allahım ülkemizi koru güç kuvet ver
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Başkan Erdoğan alınan yeni kararları açıkladı
Gündem

Başkan Erdoğan alınan yeni kararları açıkladı

Kabine Toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan yeni kararları açıkladı. Erdoğan, Türkiye genelinde 3 haf..
İçişleri Bakanlığı kapanma genelgesini yayınladı
Gündem

İçişleri Bakanlığı kapanma genelgesini yayınladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 17 günlük tam kapanmaya dair İçişleri Bakanlığı tarafından bir genelge yayınladı...
Teravih namazına da zam yaptı! LGBT ile uğraşmaktan kaç rekat olduğunu unuttu
Siyaset

Teravih namazına da zam yaptı! LGBT ile uğraşmaktan kaç rekat olduğunu unuttu

İBB TV'de açıklamada bulunan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, LGBT ile uğraşmaktan teravih namazı rekat sayısını unuttu. Zam yapmasıyla ün..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay