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Dünya Joe Biden tüm dünyaya rezil oldu! Öyle bir gaf yaptı ki...
Dünya

Joe Biden tüm dünyaya rezil oldu! Öyle bir gaf yaptı ki...

Dünya ABD Seçimleri'nin sonucuna kilitlendi, Donald Trump ve Demokrat Başkan adayı rakibi Joe Biden, dünyanın en çok konuşulan iki ismi haline geldi. Ancak Biden'ın yaptığı bir gaf, onu dünyaya rezil etti.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 14:00:00 -
Joe Biden tüm dünyaya rezil oldu! Öyle bir gaf yaptı ki...

Dünya ABD'deki Başkanlık Seçimleri'ne kilitlenmişken, Demokrat Başkan adayı Joe Biden, seçim gününde Philadelphia'daki son durağında utanç verici bir gaf yaptı.

77 yaşındaki Joe Biden'ın dünyanın ağzına sakız olan potu, sandıklar kapanmadan kısa süre önce geldi.

Destekçilerine seslenen Biden, torunu Finnegan'ı merhum oğlu Beau Biden olarak tanıttı. "Bu oğlum, Beau Biden, çoğunuz Delaware'deki Senato'ya seçilmesine yardım ettiniz" dedi.

Karıştırdı

Daha sonra ona kuzeni Natalie'nin adıyla seslendi ve ardından 'yanlış olan' diyerek hatasını düzeltmeye yeltendi.

Sonunda 16 yaşındaki Natalie'yi 'Beau'nun kızı', 20 yaşındaki Finnegan'ı da Hunter Biden'ın kızı olarak tanıtmayı başardı.

ABD merkezli televizyon kanalı CNN International, Biden'ın peş peşe gelen gaflarını canlı olarak ekranlara getirdi.

Biden, Salı günü seçim konuşları arasında kritik öneme sahip olan Pennsylvania eyaletindeki iki şehri gezmek için ikinci durağındaydı.

Biden, önce çocukluk evini ziyaret ettiği Scranton'a gitti ve duvara bir mesaj yazdı. Biden mesajda, "Bu evden, Beyaz Saray'a" ifadesini kullandı.

Biden evden ayrıldığında onlarca kişiden oluşan ve "Seni seviyoruz" diye haykıran kalabalık destekçilerine el salladı.

Daha sonra da hayatını kaybetmiş olan oğlu Beau'nun Wilmington, Delaware'deki mezarını ziyaret etti. Beau Biden, 2018 yılında kanser nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Trump: Uykucu Joe

ABD Başkanı Trump, sık sık Joe Biden ile dalga geçiyor. Sivri çıkışlarıyla tanınan Trump, Biden'a "Uykucu Joe" demeyi tercih ediyor.

ABD Başkanı Trump, bundan birkaç gün önce rakibi Biden'ı taklit ederek destekçilerini güldürmüştü. Trump, Biden'a "Yaşlı, uyuşuk bir ahmak" demişti.

Donald Trump ise rakibiyle dalga geçerek, "Uykucu Joe çok kötü bir gün geçirdi. Mitt Romney'nin adını hatırlamadı, ABD Senatosu için aday olduğunu söyledi, hangi senatoda olduğunu unuttu." demişti.

Trump, "Bunların herhangi birini ben yapsaydım, yarışta saf dışı bırakılırdım." eleştirisinde bulunmuştu.             

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