Joe Biden kazandı mı? ABD başkan seçimleri dakika dakika son durum

Tüm dünyanın gözü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) başkanlık seçimlerinde... Joe Biden ile Donald Trump Amerika'nın başkanı olmak için yarışıyor. Türkiye'deki vatandaşlar da ABD başkanlık seçimine büyük ilgi gösteriyor. Hangi liderin önde olduğu merak konusu olmuş durumda. Kazanan belli oldu mu?

Türkiye'den de seçim sonuçları heyecanla beklenirken ABD (Amerika) başkanlık seçim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Seçimleri kim kazandı? soruları peş peşe geliyor.

Kim kazanacak?

Resmi olmayan sonuçlara göre:

21.58 : Trump ekibi Michigan’da oy sayımını durdurulması için dava açtı.

21.30 : Trump'ın 23:30'da (TSİ) Philadelphia'da basın toplantısı düzenleyeceği duyuruldu.

21.10 : Biden’ın üst düzey kampanya danışmanlarından Bob Bauer, Trump ekibinin Wisconsin’da oyların tekrar sayılması başvurusunu “kafa karışıklığı” olarak yorumladı.

Biden’ın “Wisconsin’i artık kazandığını” söyleyen Bauer, Demokrat adayın gerekli 270 delegeye ulaşmış olduğunu söyledi.

20.55 : AP'nin açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Trump şu anda ülke genelindeki oyların 48,1'ini alırken Biden yüzde 50,2 ile yarışı önde götürüyor.

Biden ve Trump şu ana kadar Beyaz Saray'ı kazanmak için gerekli 270 delegeye ulaşamazken sonuç açıklanan eyaletlerde Biden 238, Trump 213 delegeyi hanesine yazdırdı.

Toplam delege sayısı 87 olan Alaska, Nevada, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Kuzey Carolina ve Georgia'da ise henüz sonuçlar netleşmedi

20.50 : Twitter, aynı gün üçünü kez Trump'ın seçime ilişkin bir tweet'ine "uyarı" koydu.

20.40 : Trump'ın kampanya yöneticisi Bİll Stepien, Wisconsin'den usulsüzlük haberleri aldıklarını ve derhal tekrar oy sayımı için başvuruda bulunacaklarını açıkladı.

Edison Research'e göre eyalette oyların yüzde 99.9'u sayıldı. Biden yüzde 49.4 alırken, Trump yüzde 48.8'de kaldı. Oy farkı yüzde 1'in altında olduğu için tekrar sayım başvurusu yapılabiliyor.

20.25 : ABD Posta İdaresi Başkanı, Posta Servisi'nin mahkeme emrine neden uymadığına ilişkin yeminli ifadesinin alınacağı duyuruldu. Yagıç Sullivan, Posta İdaresi Başkanı'nın öğleden sonra 3'te bitmesi gereken oy pusulası tarama işleminde neden bu saate uymadığını açıklaması gerektiğini söyledi.

20.00 : Trump Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Pensilvanya, Wisconsin ve Michigan, her yerde Biden oyları buluyorlar. Ülkemiz için çok kötü. Pensilvanyadaki 500 bin oy avantajını ortadan kaldırmak için çok çalışıyorlar. Aynı şekilde Michigan ve diğerlerinde de!" ifadelerini kullandı.

19.40 : Biden, 4 delegeli Maine eyaletinin 3 delegesini kazandı, kalan delege henüz belli değil.

18.55 : Michigan Eyalet Sekreteri gün sonuna kadar resmi olmayan sonuçların belli olacağını açıkladı.

18.34 : ABD Posta Servisi gerekli oy pusulası taramalarını dün tamamladıklarını duyurdu.

18.25 : Twitter, Trump'ın "sürpriz oy yığını" tweet'ini tartışmalı ve yanıltıcı olarak etiketledi. Trump'ın mesajı şöyleydi: "Dün akşam Demokratlar kontrolündeki birçok anahtar eyalette öndeydim. Daha sonra teker teker, sürpriz oy yığınları sayılmaya başlanınca bu eyaletler onlara geçti. ÇOK İLGİNÇ! “Anketörler” olayı tamamen ve tarihsel olarak yanlış anlamış!"

18.34 : ABD Posta Servisi gerekli taramaları dün tamamladıklarını duyurdu.

18.25 : Twitter, Trump'ın "sürpriz oy çöplüğü" tweet'ini tartışmalı ve yanıltıcı olarak etiketledi.

18.19 : Trump'ın kampanya yöneticisi"tüm yasal oylar sayılırsa kazanacaklarını" söyledi.

18.11 : Biden, Twitter hesabından "Herkesin oyu sayılıncaya kadar dinlenmeyeceğiz" dedi ve kampanya yöneticilerinin güncel bilgiler verdiği linki paylaştı.

Biden'ın kampanya yöneticisi Bob Bauer de bugün Biden'ın 270'den de fazla delege elde edeceğini ve Wisconsin'i kazandıklarına inandığını söyledi. Michigan'da da nihai sonuçların bugün açıklanacağını belirten Bauer, Biden'ın kazanmayı beklediği Nevada'nın sonuçlarının yarın, Pennsylvania'nın ise Perşembe geç saatlerde belli olacağını düşündüklerini kaydetti.

Yönetici ayrıca Georgia'da da sonuçları bugün beklediklerini ancak Kuzey Carolina'nın birkaç gün daha süreceğini belirtti.

Bauer mahkemenin yasal olarak kullanılmış oyların geçersiz sayılması girişimlerine izin vermeyeceğini, kendilerinin her türlü yasal mücadeleye hazır olduklarını söyledi.

17.59 : ABD'nin kilit eyaletlerindeki oy sayımı devam ederken, seçim bahis oranları tersine döndü. Bahis sitelerinde Biden'ın Trump'ı yenme şansının yüzde 79'a yükseldiği iddia ediliyor. Daily Mail gazetesi, Biden'ın seçimi kazanma şansının tüm zamanların en yüksek noktasına ulaştığını iddia etti.

17.45 : Pennsylvania Başsavcısı Josh Shapiro, seçmenlerin oyların sayılma sürecinden emin olabileceğini söyledi ve sabırlı olmaya çağırdı. Shapiro, CNN’den John Berman'a verdiği röportajda, "İşte gerçek: Doğru bir sayımın elde edilmesi uzun zaman alacak" dedi ve ekledi: "Kanun böyle gerektiriyor!"

17.13 : Michigan'da oyların yüzde 89'u sayıldı. Trump oyların yüzde 49.1'ine Biden yüzde 49.2'sine sahip. Reuters'ın son dakika haberine göre Biden öne geçmiş oldu.

17.05 : Alaska, Arizona, Kuzey Carolina, Nevada, Wisconsin, Michigan, Maine, Georgia ve Pennsylvania'da oylar hala sayılıyor. Biden'ın kampanyasında çalışan görevlilerden biri, kazandıkları eyaletler ve henüz sayılmayanlar temelinde kampanyanın doğru yolda olduğundan emin olduklarını söyledi.

16.20 : Avrupa liderlerinin önemli bir kısmı, bu sabah ABD seçimlerine dair sessizliğini korudu. AB’nin en üst düzey diplomatı olan Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, kendi görüşünü açıklayanlardan biriydi. Borrell, “Henüz kimse zafer ilan edemez çünkü bu iddiayı destekleyecek bir veri yok” dedi.

16.00 : Michigan'ın Wayne County bölgesindeki yetkililer, oy sayımının ne zaman biteceğini tahmin edemediklerini açıkladı. Detroit kentinin de bulunduğu Wayne County'de oyların sayımı sürüyor. Yetkililer, bölge çok büyük olduğu için oy sayımının ne zaman sona dereceğine dair tahmin yürütemediklerini açıkladı.

15.40 : CNN'den Phil Mattingly, Joe Biden'ın Wisconsin'de öne geçtiğini bildirdi. Oyların yüzde 99'unun sayıldığı Wisconsin eyaletinde, Demokrat baykan adayı Joe Biden, Donald Trump'a karşı kıl payı da olsa öne geçti. Şu anda Biden, Trump'ın 20 bin oy kadar önünde bulunuyor. Wisconsin, Beyaz Saray'ı kimin kazandığını belirlemede çok öneme sahip. CNN'den Chris Cuomo, 2016'da Başkan Trump'ın Wisconsin'i 22 bin oyla kazandığını söyledi.

15.12 : Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Trump'ın erken ve temelsiz zafer ilanı ile ABD'yi başkanlık seçiminin "meşruiyeti için bir mücadeleye" soktuğunu söyledi.

15.00 : Eski New Jersey valisi ve Trump'ın üst düzey müttefiki Chris Christie, Başkan Trump'ın seçim gecesi vaktinden önce zafer ilan eden ve meşru oy sayma çabalarına saldıran konuşmalarını onaylamadığını dile getirdi. Christie, Trump'ın "kendi güvenilirliğinin altını çizdiğini" söyledi. "Bu gece bu tartışmayı yapmanın hiçbir temeli yok. Sadece yok. Tüm oyların sayılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

14.35 : ABD’de bazı eyaletlerde başkanlık seçiminin yanı sıra referandumlar için de oy kullanıldı. Florida’daki oylamada da saat başı 8.53 dolar olan asgari ücretin 30 Eylül 2026’ya kadar 15 dolara çıkarılması onaylanmış oldu. Colorado’da seçmenler kürtajın 22 haftalık gebelikten sonra yasaklanmasını öngören teklifi oy çokluğuyla reddetti. Mississippi'de tedavi amaçlı esrar kullanımını yasallaştıran bir öneri kabul edildi.

12.03 : Donald Trump’ın “Seçimi biz kazandık” açıklaması Demokrat siyasetçilerin tepkisini çekti. New York’ta yeniden seçilmesi beklenen Demokrat Kongre üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, Trump’ın seçimi kazandığını iddia etmesini kınadı ve “gayrimeşru, tehlikeli ve otoriter” dedi.

10.20 : Donald Trump konuşma yapmak üzere kürsüye geldi. Trump, ceketinin cebinden içerisinde eyaletlerdeki oy oranlarının yazılı olduğu bir kağıt çıkardı. Trump, kendisine oy veren milyonlara teşekkür etti. Trump, ailesine ve başkan yardımcısına teşekkür etti. Konuşmasının satır başları:

"Büyük bir kutlama yapmaya hazırlanıyoruz. Sonuçlar harika ve dışarı çıkıpo kutlama yapmaya hazırız. Büyük bir başarı. Bu bir rekor, daha önce böyle bir başarı kazanılmadı. Kazanacağımızı beklemeyen eyaletleri kazandık. Florida, Ohio ve Teksas'ı kazandık. Giorgia'yı da kazandığımız kesinleşti. Bizi asla yakalayamazlar. Kuzey Carolina'yı da kesin olarak kazandı. Pensilvanya'yı büyük bir farkla kazanıyoruz. Bize yakın bile değiller, yakalamaları imkansız. Michigan'ı da kazanıyoruz, rakamlara baktım, öndeyiz. Wisconsin'i de kazanıyoruz. Üstelik buna ihtiyacımız bile yok.

07.08 : Trump 29 delegeli Florida'yı ve 6 delegeli Utah'ı kazandı.

07.01 : Biden 7 delegeli Oregon, 12 delegeli Washington ve 55 delegeli California'yı, Trump da 4 delegeli Idaho'yu kazandı

06.37 : Trump 10 delegeli Missouri'yi, Biden 4 delegeli New Hampshire'ı kazandı.

06.30 : AFP, Demokratlar'ın bir kez daha Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu sağladığını duyurdu.

06.15 : AP'nin duyurduğu resmi olmayan sonuçlara göre Trump 103, Demokrat aday Joe Biden 122 delegeye ulaştı.

06.06 : BBC'nin tahminlerine göre an itibariyle Biden'ın 89, Trump'ın 72 delegesi var.

05.55 : Trump 6 delegeli Kansas'ı kazandı.

05.50 : BBC'den Anthony Zurcher seçime ilişkin şu yorumlarda bulundu:

"Donald Trump'ın hesaplarının tutması için hem Ohio'yu hem Kuzey Karolina'ya ihtiyacı var ancak Biden ikisinde de önde götürüyor. Ancak Demokratlar bu farka güvenmemeli. Tahmin edildiği gibi, erken oylar ibreyi Biden’a çevirirken, sandığa gidilip verilen oylarda Trump’ın üstünlüğü var.

Sandığa gidilerek verilen oylar sayıldıkça başkan da yavaş yavaş farkı kapatacak.

Trump şu anda Virginia’da önde görünüyor ancak Cumhuriyetçiler her zaman önde başlar, ta ki Demokratlar yetişene kadar.

Görünüş aldatıcı olabilir."

05.33 : Trump'ın seçim ekibi Georgia, Michigan ve Wisconsin eyaletleriyle ilgili endişeli olduklarını ancak Florida konusunda daha iyi hissettiklerini söyledi.

Trump'ın danışmanı Kuzey Karolina'nın ortada olduğunu bununla birlikte Trump'ın kazanacağına inandıklarını belirtti.

05.30 : Biden, Columbia'yı kazandı

05.23 : Fox News, Demokratlar'ın Temsilciler Meclisi'nde bir kez daha çoğunluk olacaklarını yazdı.

05.20 : AP, Biden'ın 9 delegeli Colorado'yu kazandığını geçti.

05.08 : AP'ye göre Biden 5 delegeli New Mexico'yu, Trump 3 delegeli Güney Dakota'yı kazandı.

05.00 : AP'ye göre Trump, 2 delegeli Nebraska'yı kazandı.

05.00 : Edison Search'e göre Biden, 29 delegeli New York'u kazandı. AP'ye göre Trump 3 delegeli Kuzey Dakota'yı kazandı.

04.50: Fox News ve AP, Biden'ın 4 delegeli Rhode Island'ı kazandığını geçti.

04.30 : Trump 6 delegeli Arkansas'ı kazandı.

04.25: Trump Güney Carolina ve Tennessee'yi kazandı.

04.20 : Bu gece yakından takip edilen kilit eyaletlerden biri Florida. Eyalette halihazırda oyların yaklaşık yüzde 80’i sayıldı ve iki aday yarışı başa baş götürüyor. Oy verme işlemi eyaletin tüm bölgelerinde TSİ 04.00'te sona erdi.

Florida, seçim yarışının hep çok başa baş geçtiği bir eyalet. Burası her ne kadar Donald Trump'ın sık sık ziyaret edip kaldığı bir yer olsa da, Trump 2016'da burayı ancak kıl payı kazanabildi.

Florida'nın 29 delegesinin olması ve belli bir partinin kalesi olmaması burayı da en kritik eyaletlerden biri haline getiriyor. Buranın bir başka özelliği de 1964 yılından bu yana bu eyaleti kazanan adayın Başkanlık seçimini de kazanmış olması.

04.11 : AP'ye göre Biden, 11 delegeli Illınoisi'yı kazandı.

04.05 : Fox News'a göre Trump, 10 delegeli Missouri'yi, Biden ise Maine eyaletinin 4 delegesinden 3'ünü kazandı.

04.04 : Reuters’in Edison Research’e dayandırdığı haberine göre, Biden, 14 delegeli New Jersey, 10 delegeli Maryland, 12 delegeye sahip Washington D.C., 3 delegeli Delaware, 11 delegeli Massachusetts’i, Trump ise 7 delege sahibi Oklahoma, 6 delegeli Mississipi ve 9 delege sahibi Alabama’yı kazandı.

04.00 : Amerikalı seçmenler oy kullanırken en fazla hangi konuları göz önünde bulundurdu?

İlk seçim anketlerine göre, oylarını kullanırken Amerikalı seçmenlerin akıllarındaki öncelikli konu ekonomiydi. Edison Research pazar araştırma şirketinin yürüttüğü ankete göre, ırksal eşitsizlikler ikinci sırada yer alırken, koronavirüs salgını ise üçüncü sırada geldi.

03:40 : Biden, Virginia'yı (13) kazandı.

03:30 : Trump West Virginia'yı (5) kazandı.

03.20 : Demokrat Joe Biden Vermont'u kazandı.

03.15 : AP, Trump'un Kentucky'i kazandığını duyurdu.

03.10 : Georgia, Güney Karolina ve New Hampshire eyaletlerinde oy verme işlemi sona erdi.

03.00 : Fox News, Demokrat aday Biden'ın, Virginia ve Vermont'ta önde olduğunu yazdı.

02.42 : Sandık çıkış sonucuna göre Trump, Florida'da önde gidiyor.

02.35 : Trump sandıkların kapanmasının ardından resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm ülkede çok iyi görünüyoruz. Teşekkürler." mesajını paylaştı.

02.30 : Kentucky ve Indiana eyaletlerinde oy verme işlemi sona erdi. Trump bu iki eyalette önde görünüyor. Oyların az bir kısmının sayıldığı Indiana'da 11, Kentucky'de ise 8 delege için yarış yapılıyor.

ABD seçim sonuçları ne zaman belli olacak?

ABDde halk 46'ıncı başkanını seçmek üzere seçim merkezlerine gitmeye devam ediyor. Ülkede birçok eyalette, sandıkların kapanma saatleri Türkiye saatine göre farklılık gösteriyor. Indiana ve Kentuckydeki sandıklar, Türkiye saati ile 02.00de ilk kapanacak sandıklar olacak.

ABDde tarihi seçim devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Başkan Adayı Joe Bidenın yarıştığı seçimde, her eyalette sandıkların kapatılma saatleri farklı. Türkiye saati ile 02.00'de, Indiana ve Kentucky eyaletlerinde oy verme işlemi sona erecek. Diğer eyaletlerde ise oy verme işleminin sona erme saatleri şu şekilde:

Georgia, Güney Karolina, New Hampshire - TSİ 03.00

Ohio, Kuzey Karolina TSİ 03.30

Florida, Michigan, Pensilvanya, Arkansas, Oklahoma, Mississippi, Alabama- TSİ 04.00

Texas, New York, Arizona, Colorado, Minnesota, Wisconsin- TSİ 05.00

Nevada, Iowa, Utah- TSİ 06.00

Washington, Oregon, Kaliforniya- TSİ 07.00

Alaska, Hawaii- TSİ 08.00

Kanada sınırındaki kasabada yalnızca 5 seçmen oy kullandı. Oyların tamamını Demokratların adayı Joe Biden kazandı. Böylelikle uzun seçim maratonundaki ilk zafer Biden’ın oldu.

Eyallette seçim sonuçları belli olan ikinci nokta ise Millsfield oldu. Gece yarısı oylaması geleneğinin 60. yılını kutlayan kasabaya Trump damga vurdu. Sandıktan çıkan 21 oydan 16’sını Trump, 5’ini ise Biden aldı.

Oy sayısından ziyade delege sayısı önemli olacak

ABD vatandaşları bugün görevdeki Başkan ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump (74) ile Demokrat aday Joe Biden (77) arasında karar vermek için sandık başına gidiyor. Başkanlık seçimlerinde koronavirüs salgını nedeniyle posta yoluyla oy verme işlemi daha önce başlamıştı ve bugün devam eden oy verme işlemi ise sandık başında fiziki olarak seçmenlerin oy vermesini kapsıyor. İki aşamalı seçimde, 538 delege bulunan Seçici Kurul’dan 270 oyu alan aday ABD Başkanı olacak.