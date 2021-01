Joe Biden kaç yaşında? Joe Biden kaçıncı ABD Başkanı?

ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden göreve başlıyor! 2009 ile 2017 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Joe Biden aynı zamanda ABD tarihinde seçilen en yaşlı başkan... Peki Joe Biden kimdir, kaç yaşında?

Joe Biden kimdir?

Joe Biden, 20 Kasım 1942'de Pensilvanya eyaletinin Scranton kentinde İrlanda kökenli Katolik bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

1953 yılında ailesiyle beraber Delaware eyaletinin Claymont kentine taşındı. Delaware Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünden 1965'te mezun oldu, ardından Syracuse Üniversitesi Hukuk fakültesini 1969'da bitirdi ve Wilmington'da avukatlık yaptı.

Henüz 31 yaşındayken 1972 yılında ABD Senatosuna seçilen Biden, en genç senatörlerden biri olarak kayıtlara girdi.

2009 yılının ocak ayında başkan yardımcısı olarak yemin edene kadar bu görevini sürdüren Biden, aralıksız olarak 37 yıl boyunca Delaware eyaletinin senatörlüğünü yaptı.

Biden, 2008 yılında yapılan ABD başkanlık seçimlerinde Demokratik Partiden başkanlığa adaylığını koydu ancak Iowa'daki ön seçimlerde başarısızlığa uğrayınca adaylıktan çekildi.

23 Ağustos 2008 tarihinde Demokratik Parti'nin başkan adayı Barack Obama tarafından başkan yardımcılığına aday gösterilen Biden, 4 Kasım'da yapılan seçimleri Demokratların kazanmasıyla birlikte 20 Ocak 2009'da 47. başkan yardımcısı olarak yemin etti.

8 Kasım 2016'daki seçimleri Trump'ın kazanmasının ardından 20 Ocak 2017'de görevini Mike Pence'e devretti.

İlk eşi Neilla Hunter 1972 yılında vefat eden Biden, 1977 yılında Jill Jacobs ile evlendi. Beau adlı oğlu beyin kanserinden 2015 yılında vefat eden Biden'ın 3 çocuğu bulunuyor.

Joe Biden görevden önce ilk konuşması

Bizi desteklemeyenler için şunu söylemek istiyorum, beni ve kalbimi ölçün. Eğer hala katılmıyorsanız katılmayın bana çünkü bu demokrasidir. Barışçıl bir biçimde katılmama hakkınız var. Muhtemelen bu ulusun en güçlü olduğu alan. Bana katılmayabilirsiniz ama bu birlik olmamızı engellemiyor. Tekrar söylüyorum, tüm Amerikalının başkanı olacağım. Beni destekleyenler için olduğum kadar desteklemeyenler için de Amerika'nın Başkanı olacağım. Amerikalılar olarak, liderler olarak bizim bir görevimiz var, anayasamımızı onurlandırım, halkımızı korumamız gerekiyor.

Biz başarılı olduk ve birçok şeyin üstesinden geldik. Burada ayakta duruyoruz. Doktor King'în hayalinden bahsettiği binalar var. Binlerce protestocu oy hakkı için yürüdü burada. Bizde işte burada bugün Amerikan tarihinde ilk kez siyahi kadın bir başkan yardımcısının göreve geldiğini görüyoruz. Burada pek çok kişi, barış için hayatını kaybetti ve işte bakın burada bir isyan yaşandı, şiddet yaşandı. İnsanlar durdurulmaya çalışıldı. Bu asla yaşanmayacak, bugün ve yarın yaşanmayacak, benzer bir olay asla yaşanmayacak.

Virüsün bizi nasıl böldüğünü biliyorum

Joe Biden konuşmasına şöyle devam etti: Düşmanlarımızla mücadele etmek, nefretle, hastalıklarla, şiddetle, mücadele etmek gerekiyor. Çocuklarımıza güvenli okullarda eğitim verebiliriz, virüsün üstesinden gelebiliriz. Amerikayı bir kez daha dünyadaki iyiliğin temsili haline getirebiliriz. Bugünlerde bazı kişilere saçma bir düşünce gibi gelebilir ama virüsün bizi nasıl böldüğünü biliyorum. Ama bunlar yeni değil, tarihimiz mücadelelerle dolu. Amerika'da ırkçılık, korku, şeytanlaştırma her zaman mücadele halinde olmuştur. Bu mücadele yıllardır devam ediyor ve zafer garanti altında değil. 11 Eylül'ü hatırlayın ve iyi melekler bizi her zaman korudu. Şimdi yeterince sayıda olduğumuzda biz başarılı olabiliyoruz ve bunu şu an yapabiliriz.