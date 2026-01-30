Powell’ın günleri sayılı! Trump FED Başkanı adayını açıkladı

  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Ekonomi

ABD Başkanı Trump, Fed başkanlığına eski Fed Yönetim Kurulu üyesi Kevin Warsh’ı aday gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığına eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh'ı aday gösterdiğini duyurdu. Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

ABD Başkanı Trump, "Kevin Warsh'ı Fed Yönetim Kurulu Başkanı olarak aday gösterdiğimi duyurmaktan memnuniyet duyarım." ifadelerini kullandı.

 

Warsh'ın halihazırda Hoover Enstitüsü'nde ekonomi uzmanı ve Stanford Üniversitesi İşletme Enstitüsü'nde öğretim görevlisi olarak görev yaptığını belirten Trump, aynı zamanda Duquesne Family Office şirketinde Stanley Druckenmiller'in ortağı olduğunu aktardı.

Trump, Warsh'ın Stanford Üniversitesi ile Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim aldığını belirterek, ekonomi ve finans alanında kapsamlı araştırmalar yaptığını kaydetti.

Warsh'ın İngiltere Merkez Bankasına Birleşik Krallık'ta para politikasının yürütülmesinde reformlar öneren bağımsız bir rapor da sunduğuna işaret eden Trump, parlamentonun rapordaki önerilerini kabul ettiğini aktardı.

 

Trump, Warsh'ın 35 yaşında Fed'in en genç yönetim kurulu üyesi olduğunu anımsatarak, 2006'dan 2011'e kadar Fed Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptığını, Fed'in G-20 temsilcisi ve yönetim kurulunun Asya'daki gelişmekte olan ve gelişmiş ekonomiler temsilcisi görevlerinde bulunduğunu belirtti.

 

Warsh'ın ayrıca Kurulun faaliyetlerini, personelini ve mali performansını yönetip denetleyerek "idari yönetim kurulu üyesi" olarak görev yaptığını belirten Trump, Yönetim Kurulu'na atanmadan önce de 2002-2006 yıllarında dönemin ABD başkanının Ekonomi Politikaları Özel Asistanı ve Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi İcra Sekreteri olarak görev aldığını kaydetti.

Trump, daha önce ise Warsh'ın New York'ta Morgan Stanley'nin Birleşme ve Satın Alma Departmanı'nda Başkan Yardımcısı ve İcra Direktörü olarak çalıştığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

 

"Kevin'i uzun süredir tanıyorum ve onun tarihe en büyük Fed başkanlarından biri, hatta belki de en iyisi olarak geçeceğinden hiç şüphem yok. Bunun ötesinde, o tam da bu rol için biçilmiş kaftan ve sizi asla hayal kırıklığına uğratmayacak. Tebrikler Kevin."

Trump'ın aday gösterdiği Warsh'ın Fed başkanlığı görevine gelebilmesi için Senato'nun onayı gerekiyor.

Mevcut Fed Başkanı Jerome Powell'ın görev süresi mayıs ayında doluyor.

