SON DAKİKA
Spor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turunda kuralar çekildi. Son maçında Romanya'nın FCSB (Steaua Bükreş) takımıyla deplasmanda 1-1 berabere kalan temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi Nottingham Forest oldu. İlk maç İstanbul'da, rövanş mücadelesi İngiltere'de oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvasında lig etabını 12 puanla tamamlayan Fenerbahçe, play-off turuna kaldı. Avrupa Ligi'nde kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Ligde 19'uncu sırada yer alan sarı-lacivertlilerin play-off turundaki rakibi Nottingham Forest (İngiltere) oldu.

SON 16 PLAY-OFF TURU EŞLEŞMELERİ

Ludogorets (Bulgaristan) - Ferençvaroş (Macaristan)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Genk (Belçika)

Brann (Norveç) - Bologna (İtalya)

Celtic (İskoçya) - Stuttgart (Almanya)

Panathinaikos (Yunanistan) - Viktoria Plzen (Çekya)

Fenerbahçe (Türkiye) - Nottingham Forest (İngiltere)

PAOK (Yunanistan) - Celta Vigo (İspanya)

Lille (Fransa) - Kızılyıldız (Sırbistan)

DİREKT TUR ATLAYAN TAKIMLAR

Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Real Betis, Porto, Braga, Freiburg ve Roma; UEFA Avrupa Ligi'ni ilk 8'de bitirip, son 16 turuna direkt katılım hakkı elde ettiler.

ELENEN TAKIMLAR

Young Boys, Sturm Graz, FSCB, Go Ahead Eagles, Feyenoord, Basel, Salzburg, Rangers, Nice, Utrecht, Malmö ve Maccabi Tel Aviv; ilk 24 dışında kalarak, Avrupa defterini kapattılar.

FİNAL İSTANBUL'DA

Turnuvanın finaline 20 Mayıs'ta İstanbul'da Beşiktaş'ın maçlarını oynadığı Tüpraş Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Play-off turu maçları, 19 ve 26 Şubat tarihlerinde oynanacak. Ligde son hafta maçlarının ardından takvim şöyle:

Play-off turu: 19 ve 26 Şubat

Son 16 turu: 12 ve 19 Mart

Çeyrek finaller: 9 ve 16 Nisan

Yarı finaller: 30 Nisan ve 7 Mayıs

1
