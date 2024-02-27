Joe Biden itiraf etti: Ben bir siyonistim!
ABD Başkanı Joe Biden katil İsrail'e skandal sözlerle destek verdi.
ABD Başkanı Biden, katıldığı canlı yayında Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdüren İsrail'e destek verdi
Uzun süredir İsrail'e destek verdiğini ve bu sebeple eleştirildiğini söyleyen Biden, kendisinin de bir "siyonist" olduğunu itiraf etti.
"İsrail olmasaydı, dünyada tek bir Yahudi bile güvende olmazdı." diyen Biden, "Ben bir Siyonistim" ifadesini kullandı.
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