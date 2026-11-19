Cengiz Enerji, Özbekistan ve Suriye'deki projelerinin ardından Pakistan pazarına girmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda şirket Pakistan'ın elektrik dağıtım sektöründeki yatırım fırsatlarını değerlendirmek üzere, ülkenin önde gelen iş gruplarından oluşan bir konsorsiyumla mutabakat zapti imzaladı.

Pakistanlı konsorsiyum, Artistic Milliners (Pvt.) Ltd., Fatima Group, Lake City, DIN Group ve Fazal Group şirketlerinden oluşuyor.

Cengiz Enerji, enerji ve altyapı geliştirme alanındaki uluslararası deneyimini, Pakistanlı konsorsiyumun yerel pazar bilgisi, sanayi alanındaki uzmanlığı ve yatırım kapasitesiyle bir araya getirecek.

Söz konusu işbirliğiyle, Pakistan'da devam eden enerji sektörü özelleştirme programı kapsamında, özellikle Faisalabad Elektrik Tedarik Şirketi (FESCO), Gujranwala Elektrik Enerjisi Şirketi (GEPCO) ve Islamabad Elektrik Tedarik Şirketi (IESCO) ile ilgili fırsatların ortaklaşa değerlendirilmesini hedefleniyor.

İşbirliği kapsamında ayrıca Pakistan'ın elektrik dağıtım sektöründeki dönüşüme katkı sağlamakla birlikte, operasyonel performansın iyileştirilmesi, teknik ve ticari kayıpların azaltılması, hizmet güvenilirliğinin artırılması ve dağıtım altyapısına yönelik sürdürülebilir, uzun vadeli yatırımların desteklenmesi planlanıyor.

Atılan adımlar, Türkiye ile Pakistan arasındaki giderek güçlenen ekonomik ilişkileri ve Pakistan'da uzun vadeli yatırımları, altyapı gelişimini ve ekonomik büyümeyi desteklemeye yönelik ortak hedefleri de yansıtıyor.