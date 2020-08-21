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Aktüel Joe Biden, Demokrat Partinin resmen başkan adayı oldu
Aktüel

Joe Biden, Demokrat Partinin resmen başkan adayı oldu

Biden, başkan adaylığını kabul konuşmasında Donald Trump'ı seçimlerde yenecekleri ve "ülkeyi karanlıktan çıkaracakları" sözünü verdi

Yeniakit Publisher
2020-08-21 06:21:34 -
Joe Biden, Demokrat Partinin resmen başkan adayı oldu

WASHINGTON (AA) - ABD'de Demokrat Partinin sanal ortamda gerçekleştirilen kurultayında Joe Biden, partinin resmen başkan adayı oldu.

3 Kasım'da yapılacak 59. başkanlık seçimleri öncesinde 4 günlük Demokrat Parti Kurultayının son günü, Biden'ın resmen adaylığı kabul etmesiyle son buldu.

Memleketi Delaware'de sadece basın mensuplarının bulunduğu Chase Center'dan canlı yayınla kurultaya katılan Biden, ABD Başkanı Donald Trump'ı yenmek için tüm Demokratlarla birlikte var güçleriyle çalışacakları sözünü verdi.

77 yaşındaki Biden, "Şu anki başkan ülkeye çok fazla öfke ve bölünme getirdi. Bu karanlık mevsimden ülkeyi çıkarmaya liderlik edeceğim." ifadelerini kullandı ve tevazu içinde Demokrat Partinin başkan adaylığını resmen kabul ettiğini açıkladı.

Kamala Harris de salı günkü konuşmasıyla Demokratların başkan yardımcılığı adaylığını kabul ettiğini açıklamıştı.

Cumhuriyetçi Partinin de yine Kovid-19 salgınından dolayı sanal ortamda gerçekleştireceği kurultayın son gününde Trump'ın başkan adayı olarak 27 Ağustos'ta resmen ilan edilmesi bekleniyor.

ABD'de 59. başkanlık seçimleri 3 Kasım 2020 Salı günü gerçekleştirilecek.

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