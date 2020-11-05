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Dünya 'Joe Biden' açıklaması: Netanyahu'ya baskı yapmamız gerekecek
Dünya

'Joe Biden' açıklaması: Netanyahu'ya baskı yapmamız gerekecek

Eski İsrail Ulaştırma Bakanı ve Yamina (Sağ) Partisi milletvekili Betzalel Smotrich, Demokrat aday Joe Biden'in ABD'deki başkanlık seçimini kazanması durumunda, göreve gelmeden önce işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin terör devleti İsrail'e 'ilhak' edilmesi planının uygulanması çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-05 16:26:00 -
'Joe Biden' açıklaması: Netanyahu'ya baskı yapmamız gerekecek

Aşırı sağcı ve Filistin karşıtı skandal görüşleri ile öne çıkan eski İsrail Ulaştırma Bakanı ve Yamina (Sağ) Partisi milletvekili Betzalel Smotrich, İsrail Ordu Radyosuna verdiği demeçte ABD'deki başkanlık yarışını Demokrat aday Joe Biden'in kazanması durumunda bunun terör devleti İsrail'e yönelik muhtemel sonuçlarına ilişkin konuştu.

Başkan Donald Trump'ın seçimi kaybetse bile ABD'nin dış politikasının büyük ölçüde değişmeyeceğini söyleyen Smotrich, "Biden'in önceki Amerikan yönetimlerinin uzun süredir İsrail'e karşı gösterdiği sempati politikasını sürdüreceğinden şüphem yok. Bazı fikir ayrılıklarımız olabilir, ancak bununla başa çıkmayı başaracağız." dedi.

Trump'ın seçimi kaybetmesi durumunda Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "İsrail'e ilhak" planının uygulanmasını isteyen Smotrich, "(Başbakan Binyamin) Netanyahu'ya ilhakı uygulaması, bunu da Biden göreve gelmeden yapması için baskı yapmamız gerekecek." dedi.

ABD Başkanı Trump'ın ocak ayında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planına dayanarak terör devleti İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" etmeyi planlıyordu.

Netanyahu yönetiminin Arap ülkelerinin yüz karası Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile varılan ilişkileri normalleştirme anlaşması nedeniyle bu planı askıya aldığı dile getiriliyor.

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