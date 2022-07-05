Joao Pedro Aslan olacak mı? Gözler İtalya'da...

Galatasaray, İtalya Serie A Ekiplerinden Cagliari forması giyen Joao Pedro için girişimlerini sürdürüyor. 30 yaşındaki futbolcu takımının yeni sezon kampında görüntülendi.

Galatasaray, İtalya Serie A Ekiplerinden Cagliari forması giyen Joao Pedro için girişimlerini sürdürüyor. 30 yaşındaki futbolcu takımının yeni sezon kampında görüntülendi.

Teklif 3 milyon Euro

Galatasaray Brezilya asıllı İtalyan futbolcu için kulübene 3 milyon Euro'luk resmi teklifi iletmişti. Cagliari ise başka talipleri de olan Pedro için 7 milyon Euro talep ediyor.

Sarı-Kırmızılı takımın bu transfer için girişimlerini sürdürdüğü ve 4 milyon Euro'ya kadar çıkabileceği konuşuluyor.

Başkan doğrulamıştı...

Cagliari kulüp başkanı Tommaso Giulini Fanatik'e yaptığı açıklama "Galatasaray ile anlaşmadık. İlgileri doğru, Galatasaray 3 milyon Euro teklif etti, biz 7 milyon Euro istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.



