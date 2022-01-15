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Spor Joachim Löw'ün şartları Ali Koç'u şoke etti
Spor

Joachim Löw'ün şartları Ali Koç'u şoke etti

Joachim Löw ile görüşen Fenerbahçe Başkanı Başkan Ali Koç, Alman teknik adamın taleplerini öğrendi. İşte Joachim Löw'ün Fenerbahçe'ye gelmek için öne sürdüğü şartlar...

Yeniakit Publisher
2022-01-15 14:39:00 -
Joachim Löw'ün şartları Ali Koç'u şoke etti

Önceki gün Joachim Löw ile Almanya'da bir görüşme gerçekleştiren Fenerbahçe Başkan Ali Koç, Alman teknik adamın taleplerini birinci ağızdan dinleme fırsatı elde etti.

Olumlu geçen görüşmede Alman teknik adam ilk olarak Fenerbahçe'ye kendisiyle birlikte 8 yardımcısının tamamının gelmesini şart koştu.

9.5 milyon euro maliyet

Löw ile birlikte 8 yardımcısının Fenerbahçe'ye toplam maliyeti 9.5 milyon euro düzeyinde.

Bunun dışında 3 yıllık kontrat isteyen Joachim Löw, takıma 5 ya da 6 tane 1. sınıf futbolcunun transfer edilmesi gerektiğini belirterek bunun için transfer bütçesi talep etti.

Transfer bütçesi 35-40 milyon euro

Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre transfer bütçesi 35-40 milyon eurodan aşağı olmayacak.

Önümüzdeki sezon UEFA kısıtlamalarının kalkacak olması, bunun dışında TFF'den en yüksek harcama limitini alan kulüp olan Fenerbahçe, Alman hocanın isteklerini karşılamaya sıcak bakıyor.

Ancak Başkan Ali Koç son olarak kurmaylarıyla durumu istişare edip kararını öyle verecek.

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