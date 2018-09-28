Joachim Löw'den Mesut Özil için sitem dolu sözler!

FIFA The Best ödül töreni için Londra'ya gittiğinde Mesut Özil ile görüşmek isteyen ancak yıldız oyuncunun bunu kabul etmemesi nedeniyle görüşme gerçekleştiremeyen Joachim Löw, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. EURO2024'ün Almanya'ya verilmesinin ardından basında çıkan bu haberin sorulması üzerine Löw, Mesut Özil ile görüşmeyi istediğini itiraf etti.

"MESUT BİZİMLE KONUŞMAK İSTEMİYOR"

Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw, konuyla ilgili ''Mesut Özil bizimle konuşmak istemiyor. Neden böyle, bilmiyorum. Ben onunla konuşmak istedim. Kişisel olarak, bu kadar uzun süre çalıştıktan sonra bunu yapmasının hayal kırıklığını yaşıyorum'' ifadelerini kullandı.

MESUT'LA GÖRÜŞMEK İSTEMİŞTİ

Geçtiğimiz gün Löw ve Almanya Milli Takım Menajeri Oliver Bierhoff, Londra'da Unai Emery'den de izin alarak Mesut Özil ile görüşmek istemişti.

MİLLİ TAKIM'I BIRAKMIŞTI

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil Başkan Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf yüzünden kendisine yöneltilen yoğun eleştirilerin ardından Alman Milli Takımını bırakmıştı. Bu süre içinde Joachim Löw'ün kendisine destek olmadığını belirten Mesut, Alman hoca ile görüşmüyor.