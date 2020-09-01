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Aktüel J.K. Rowling'in çocukları için yazdığı "Ickabog", ücretsiz erişime açılıyor
Aktüel

J.K. Rowling'in çocukları için yazdığı "Ickabog", ücretsiz erişime açılıyor

Yeniakit Publisher
2020-09-01 11:41:05 -
J.K. Rowling'in çocukları için yazdığı "Ickabog", ücretsiz erişime açılıyor

İSTANBUL (AA) - "Harry Potter" serisinin dünyaca ünlü İngiliz yazarı J. K. Rowling'in kendi çocuklarına yazdığı masal kitabı "Ickabog", internet üzerinden çocukların erişimine açılacak.

Eser, ücretsiz olarak Yapı Kredi Yayınları'nın "http://www.ykykultur.com.tr/ickabog" adresinde bugün saat 15.00'te dizi şeklinde yayımlanmaya başlayacak. Kitap, 23 Ekim'e kadar erişime açık olacak.

Yazarın kendi çocuklarına uykudan önce anlatmak için on yıl kadar önce kaleme aldığı Ickabog'un basılı ve e-kitap versiyonları ise aralık ayında yine Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkacak.

Hikayenin internette yayımlandığı süre içinde, bir resim yarışması düzenlenecek. Yarışmayı kazanan çocukların yaptığı resimler, kitabın Türkiye baskısında yer alacak. Yarışma başvuruları, çocukların ebeveynleri ya da yasal temsilcileri tarafından yalnızca http://www.ykykultur.com.tr/ickabogyarisma adresinden yapılabilecek.

Rowling, Ickabog’un satışından elde edilecek telifin tamamını, İngiltere ve dünyada pandemiden zarar gören kişilere yardım eden projelere bağışlayacak.



















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