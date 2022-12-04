Jim Connolly Türkiye'ye övgü yağdırdı! 'Avrupa'dakine göre çok daha iyi'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Uluslararası tıp kongresine katılan, Avrupa Acil Tıp Derneği Başkanı Dr. Jim Connolly'nin Türkiye hakkındaki değerlendirmelerini paylaştı. Dr. Jim Connolly, “Türkiye’de acil sağlık hizmetlerine erişim ve hastanın görülmesi açısından sürecin Avrupa’daki birçok acil sistemine göre hayli hızlı olduğunu gördüm. Türkiye’nin, içinde olduğu durumla oldukça iyi başa çıktığını söyleyebilirim.” açıklamalarında bulundu.

Bu yıl 18'inci Türkiye Acil Tıp Kongresi ve 8'nci Avrasya Acil Tıp Kongresi Antalya'da gerçekleştirildi. Dünyanın pek çok ülkesinden 1000'den fazla acil tıp uzmanının katıldığı kongrede, Avrupa Acil Tıp Derneği Başkanı ve İngiltere'deki Kraliyet Victoria Hastanesi Travma Merkezi'nde Acil Tıp Danışmanı olan Dr. Jim Connolly de yer aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Uluslararası tıp kongresine katılan, Avrupa Acil Tıp Derneği Başkanı Dr. Jim Connolly'nin Türkiye hakkındaki değerlendirmelerini paylaştı.

"Sağlık personeli acillerdeki sorunun değil, çözümün parçası"

Acillerdeki kalabalıkların sadece Türkiye'ye özgü bir durum olmadığını, özellikle pandemi sonrası süreç nedeniyle bunun tüm dünyada sorun haline geldiğini anlatan Dr. Connolly, "Hastanede ilerleyecek hiçbir yeri olmayan, saatlerce acil servislerde yatan, bazen bir gün, bazen daha da uzun süre bekleyen hastaları görüyoruz; yani son birkaç yıldan daha kötü durumda gibi görünüyor. Bunlar düzeltilecek, ancak acillerde gerçekten yüksek stresli bir ortam var şu an. Hiç şüphe yok ki insanlar stresli olduklarında ve uzun süre beklediklerinde memnuniyetsizlik ve öfke seviyeleri yükselir.

Gittikçe daha fazla insanın oldukça memnuniyetsiz olduğunu görüyoruz. Sonra bunu personelden çıkarmaya çalışıyorlar fakat personel; sorunun değil, çözümün kendisi. Ama yine de insanlar için bu durumda personel en erişilebilir şey oluyor. Bu nedenle, bekleme sürelerinin artması ve insanların rahatsızlık, sıkıntı ve endişe içinde uzun süre beklemeleri nedeniyle, aslında bu etkileşimlerin kötüleştiğine ve şiddet riskinin artmasına yol açtığına şüphe yok" diye konuştu.

"Acil yoğunluğu sadece Türkiye'ye özgü değil"

Acillerdeki yığılmalar açısından Türkiye'nin yaşadıklarının tüm Avrupa'dakine benzer olduğunu da vurgulayan Dr. Connolly, Kovid'den bu yana Avrupa'nın her yerinde benzer problemlerin çıktığını belirterek "Belki Türkiye'deki rakamlarla aynı değil ama Avrupa'nın her yerinde benzer bir manzara söz konusu. Kovid'den bu yana acillerde tıbbi bakıma ulaşma süreleri uzadı. Kovid sırasında uzun süreler tıbbi bakıma erişememenin sonucu olarak şimdi çok daha önemli hastalıklar karşımıza çıkıyor. Yani Birleşik Krallık'ta aile hekimlerine ulaşmak bile imkansız. Acillerdeki hastaların artış nedeni bu aslında. Bu da evrensel bir sorun. Bu sadece Türkiye'nin meselesi değil" diye konuştu.

"Sağlıkta şiddet sorunu çözmüyor"

Sağlık çalışanlarına şiddetin çok sık yaşandığı ve en çok da acil servislerde görüldüğü ülkemizdeki bu durumla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Dr. Connolly, günlük ortalama 1000-1500 hastanın görüldüğü acillerimizdeki 1 saatin atındaki bekleme süreleriyle vatandaşların Türkiye'deki acil doktorlarına şükran duyması gerektiğine işaret ederek "Sağlık personeline karşı şiddetin asla kabul edilemez olduğunu vurgulamak istiyorum. Sağlıkçılara yönelik şiddet, sorunu çözmüyor" dedi.

"Türkiye'deki acillerde işleyiş Avrupa'dan çok hızlı yürüyor"

Dr. Connolly, bu koşulllar altında Türkiye'deki acil tıp sisteminde adeta "mucize" başarıldığını söyleyerek sözlerini şöyle noktaladı:

"Türkiye'nin geldiği bu konumu görmek büyüleyici ve aslında Türk doktorlar ve acil tıp sistemi, şu anda tüm dünyayı olumsuz etkileyen bu durumla gerçekten çok iyi başa çıkıyor. Sadece Avrupa değil, Kanada, ABD, Avustralya ile ne zaman konuşsak pandemi sonrası, artan miktarda hasta, insanların buna erişme arzusunun artması gibi nedenlerden dolayı baskı altında olduklarını ifade ediyorlar. Türkiye'deki acil durum sistemine erişen ve duyduğum kadarıyla acillerde bakılan hasta sayılarına bakarsak, aslında Avrupa'daki diğer birçok acil tıp sisteminden çok daha hızlı yürütülüyor işler. Türkiye bu durumla çok iyi başa çıkıyor"