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JetFix ile verimli hizmet dönemi

Türk Telekom, kurumların faaliyet giderlerini azaltacağını belirttikleri dijital müşteri iletişim platformu JetFix’i hayata geçirdi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 11:31
JetFix ile verimli hizmet dönemi

Türk Telekom, kurumlar için dijital müşteri iletişim platformuJetFix’i hayata geçirdi. Platformda yer alan ürünlerden Livechat ile kurumlara canlı mesajlaşma ve aynı anda çoklu müşteri görüşmesi, Chatbot ile sanal asistan üzerinden 7-24 mesajlaşma, Omnichannel ile de sanal ortamdan gelen taleplere yanıt verme imkânı sunuluyor. Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er, JetFix ile firmalar için müşteri iletişim kanallarını tekilleştirdiklerini belirterek, “Böylece kurumların faaliyet giderlerini azaltıyor, güvenli ve hızlı bir şekilde müşteri hizmetleri sunabilmelerine imkân sağlıyoruz” dedi.


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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 11:31
  1. Türk Telekom
  2. JetFix
  3. dijital müşteri iletişim platformu
  4. Livechat
  5. Chatbot
  6. Omnichannel
  7. Türk Telekom Strateji Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er

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