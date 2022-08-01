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Spor Jesus'un üstünü çizdiği Pelkas, Süper Lig devine gidiyor!
Spor

Jesus'un üstünü çizdiği Pelkas, Süper Lig devine gidiyor!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un gelecek planları arasında yer almayan Dimitrios Pelkas'ın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yunan yıldızın yeni adresi taraftarları şaşırttı.

Yeniakit Publisher
2022-08-01 16:46:00 -
Jesus'un üstünü çizdiği Pelkas, Süper Lig devine gidiyor!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un gelecek planları arasında yer almayan Dimitrios Pelkas'ın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yunan yıldızın yeni adresi taraftarları şaşırttı.

Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas'ın bileti kesildi.

Jorge Jesus'un ilk 11'de düşünmediği Yunanistanlı oyuncunun Süper Lig'de kalmak istediği belirtildi.

Hull City'in teklifini kabul etmeyen milli oyuncunun Beşiktaş ile görüştüğü iddia edildi.

Sözleşmesinin bitmesine 1 sene kalan oyuncu için Siyah-beyazlıların, Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı öğrenildi.

PELKAS FENERBAHÇE'YE RAKİP OLUYOR

2020 yılında Erol Bulut yönetiminde PAOK'tan 2 milyon Euro bedelle Fenerbahçe'ye imza atan Pelkas, sezona iyi başlamasına rağmen daha sonra yaşadığı sakatlıkların etkisiyle gözden düşmüştü.

Geçen sezon da istenilen performansı veremeyen 28 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş'ın 1 milyon Euro bonservis ve oyuncu takası önereceği konuşuluyor.

Fenerbahçe'de 67 resmi maça çıkan Pelkas, 13 gol atıp, 8 asist yaptı.

 

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