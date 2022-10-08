Jesus'tan futbol dersi

Fenerbahçe’de ilham veren kariyer öyküleri yazılıyor. Miguel Crespo ve İsmail Yüksek ikilisi orta sahadaki başarılı futbolları kadar mücadeleleri, kulübe bağlılıkları, Jorge Jesus’la iletişimleri ve taraftarlarla kurdukları sevgi bağıyla öne çıkıyor.

Ancak bu iki yıldızın esas dikkat çeken özelliği daha geçen seneye kadar 2. Lig’de yer alıyor olmalarıydı. Crespo, Portekiz’de 2. Lig’de Estoril ve Merelinense takımlarında oynamış bir isimdi ve geçen yıl Vitor Pereira sayesinde Fenerbahçe’ye imza attı.

İsmail Yüksek ise Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki’nin çabalarıyla 2020-21 sezonunda Gölcükspor’dan transfer edildi.

Crespo, ilk transfer olduğu dönemde soru işaretleri taşısa da 21 Kasım 2021’de Galatasaray deplasmanında attığı galibiyet golüyle taraftarların kalbini kazandı, İsmail Kartal döneminde çıkışa geçti ve Jorge Jesus’un da kısa sürede vazgeçilmezi oldu.

İsmail Yüksek de Balıkesirspor, Adana Demirspor ve Bursaspor ile 1. Lig’de kiralık süreçler geçirdikten sonra bu sezonun başında Jorge Jesus’un gözüne girdi, formayı bırakmadı.

Son oynanan ve 2-0 kazanılan AEK Larnaca maçında orta sahayı paylaşan Crespo ile İsmail, müthiş futbollarıyla ayakta alkışlandı.

Daha 1 sene öncesine kadar 2. Lig seviyesinde oynayan bu iki yıldız şimdi ise zirve yolunda emin adımlarla ilerliyor. Özellikle İsmail Yüksek, geçen sezon Bursaspor’la 2. Lig’e düşmenin üzüntüsünü yaşarken bu sezon ise UEFA Avrupa Ligi’nin en formda oyuncularından biri olarak gösteriliyor.

Miguel Crespo ve İsmail Yüksek futbolları kadar istatistikleriyle de göze çarptı. AEK Larnaca maçında takımın en iyi iki oyuncusu olan Crespo ve İsmail, hem savunma hem de hücum tarafında son derece verimli bir görüntü çizdi.

İsmail Yüksek, Larnaca maçında 14 top kapma, 6 hava topu kazanma, 12 ikili mücadele kazanma ve 5 hücum presi kazanma gibi rakamlarla dikkat çekti.

Crespo da 90 dakika boyunca yüzde 98’lik pas başarısıyla öne çıktı. Ayrıca 50 pas isabeti yapan Portekizli yıldız, uzun toplardaki başarısıyla göz doldurdu. 6 uzun topun 5’inde isabet sağlayan tecrübeli orta saha alkışları topladı.

Fenerbahçe’de Emre Mor ile Batshuayi’nin yakaladıkları performans herkesi memnun ediyor. Galatasaray ve Beşiktaş ’ta aradıkları ortamı bulamayan iki yıldız küllerinden doğuyor.

Skorer'in haberine göre, sarı-lacivertli takımda Emre Mor ile Batshuayi’nin yükselen performansları büyük bir mutluluk oluşturdu. Sezon başında transferleri bir nebze şaşkınlığa neden olsa da gelinen noktada iki yıldız başarılarıyla öne çıkıyor.

Jorge Jesus yönetiminde başarıya giden iki yıldız, son oynanan AEK Larnaca maçında da dikkat çekti. Batshuayi attığı golle galibiyeti hazırladı. Belçikalı forvet, Dinamo Kiev maçında da 3 puanı kurtaran isim olmuştu. Emre Mor ise savunma yönünü de geliştirdi. Emre, İsmail Yüksek’ten sonra takımın en fazla top kazanan, ikili mücadele kazanan ve sahipsiz top kapan futbolcusu oldu.

Uruguaylı futbolcu Diego Rossi, Avrupa Ligi’nde asist krallığına oynuyor. Önceki akşam AEK Larnaca önünde Batshuayi’ye gol pası veren Rossi, toplamda 7 maçta 4 asiste ulaştı ve ilk sırayı aldı.